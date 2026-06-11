無人機預算被砍後果！業界憂台廠無法承諾美企 恐痛失非紅供應鏈地位

台灣總統賴清德6月5日下午視察保二總隊無人機訓練中心。（王侑聖攝）



在全球掀起無人機軍備競賽之際，台灣原本計畫透過大規模採購與國產化布局，搶進美國主導的「非紅供應鏈」。然而，國民黨主導的立法院刪除國防特別預算中的無人機項目後，讓台灣廠商無法向外國合作夥伴做出承諾，進而可能導致外企轉向其他市場，屆時台灣恐面臨長達2年的採購空窗期，錯失在國際「非紅供應鏈」中卡位的關鍵時機。

在美伊戰爭與俄烏戰爭中，無人機在現代戰場上的重要性不言而喻，烏克蘭將2026年的產量目標定在700萬架以上，美國也正著手採購30萬套系統。然而，由於國民黨主導的立法院，卻刪除了政府國防特別預算中所有的國產無人機計畫，使台灣剛起步但持續成長的無人機產業，陷入了不確定性。

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總部位於台中的雷虎科技（Thunder Tiger Group）是台灣主要無人機製造商之一，總經理蘇聖傑表示，他希望立法院最終能改變立場，因為政府採購將為整個產業帶來關鍵的信心支持。他說，「採購規模必須夠大，而且要大到讓一般民眾看得到。」並補充，這不只是因為能幫助雷虎，也能幫助其供應商，讓規模較小的公司「知道他們應該繼續投入，而不應該放棄」，否則像他這樣較大規模的公司可以繼續存活，但較小企業可能會放棄或轉行。

蘇聖傑說，政府去年夏天說，預計斥資500億元新台幣採購5萬架無人機，並斥資3300億元新台幣購買1600艘無人艇，到目前都還在擱置中。

無人機預算遭刪衝擊擴大 業界人士憂外企合作恐轉向其他市場

然而，各家公司仍持續推動民間層級的合作，因為普遍認為即使立法院陷入混亂，政府最終仍會投入相關預算支出。但專家表示，隨著國內國防採購陷入停擺，台灣不僅可能加劇落後於中國每年數百萬架規模的無人機生產能力，還可能錯失與國際夥伴擴大合作的一些機會。

一名熟悉產業情況的分析師警告，「台灣企業無法向美國的無人機公司，如Auterion和Shield AI等企業做出承諾，因為這些台灣廠商無法保證，本地政府會採購一定數量、搭載在各型無人機上的軟體模組。」他說，「因此，外國無人機企業可能會把重心轉移到其他市場，而不再優先考慮台灣市場。」並補充，「預算被刪除，對台中的就業和商業機會造成嚴重衝擊。」

對於無人機預算遭刪除，國際無人系統協會（AUVSI）會長兼執行長羅賓斯（Michael Robbins）表示，「看到預算中的無人機部分被刪掉，當然令人失望。」他說，「這顯然向正尋求擴大製造規模、籌措資金並投資自身公司的本土產業，發出了錯誤訊號，而這些公司原本希望同時掌握國內與國際市場機會。」

他表示，「美國非常有興趣尋找能幫他們與中國脫鉤的合作夥伴。」並補充，「因此，台灣有機會在這方面扮演領導角色。」但他也強調，若沒有強大的國內市場支撐，「企業就更難達到足夠的生產規模，進而形成規模經濟，並把成本壓低。」

無人機預算改走年度編列？專家警告：台灣恐錯失非紅供應鏈卡位戰

在地方層級上，國民黨的這項決定，也讓台中市長盧秀燕陷入尷尬處境。她被視為國民黨2028年總統大選的潛在人選之一，過去曾公開支持無人機產業，而她去年選擇不參選國民黨主席後，最終由鄭麗文當選，而鄭麗文則主張採用遠小於盧秀燕版本的國防預算方案。

國民黨大佬趙少康則為刪除無人機預算辯護，主張相關經費應該回歸年度預算，以便接受更嚴格的監督審查。他日前在台灣外國記者會（TFCC）記者會上表示，「我們可以把它放進年度預算。我不認為他們（國民黨）反對發展自己的國防產業，並沒有。」他說，國民黨的立場是，特別預算應只用於向美國採購武器，而非用於國內生產。

事實上，立法院到現在連今年度中央政府總預算都還沒有完成通過。台灣總統賴清德9日在台中一場無人機產業活動上則表示，除了國防特別預算遭到刪減，還有就算已經到了6月，政府都開始準備明年度預算了，今年度中央政府總預算卻仍未獲得通過。

智庫DSET分析師方怡然（Cathy Fang）警告，若把無人機相關預算改列入年度總預算，將讓台灣無人機產業付出2年時間的代價。她表示，若等到2026年9月才提出下一年度預算案，再加上立法院最快也要到2027年2月之後才可能通過，部分關鍵採購最快恐怕也要等到2027年年中才能啟動。她說，「對台灣而言，2年的採購停擺不只是延遲而已。」並補充，「這等於放棄台灣在國際『非紅供應鏈』架構中的地位，而這個架構將決定未來10年無人系統產業的競爭格局。」

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