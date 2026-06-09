無人機預算遭刪光！賴清德直呼意外 承諾442億不夠還可加碼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

總統賴清德今（9日）出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（總統府提供）





總統賴清德今（9日）出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，無人機產業是國家重大政策，但產業發展經費竟遭立法院全部刪除，令他感到意外。他希望在場業者積極向在野黨表達支持立場，「你們必須表達態度，如果沒意見就會再拖。」並質疑難道2026、2027年度總預算要一起審查，「要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」他強調政黨競爭不應犧牲國家利益，而行政院已核定六年442億元的無人載具產業發展計畫，未來若有需要，「都還可以再增加！」

廣告 廣告

賴清德推無人機戰略 盼台灣成亞洲產業中心

賴清德今天表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣無人機產業能成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：

第一，強化國防力量，不僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護臺海和平穩定現狀。並指出，從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。盼藉由大家的力量及政府的支持，協助臺灣無人機產業茁壯，如此一來，對國家安全及亞太和平穩定將有莫大幫助。

第二，產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟進一步發展。台中是台灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

賴清德接著表示，在人工智慧快速發展的時代，全球已看見人工智慧產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場。無人機不僅應用於戰爭場域，在食衣住行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。如果無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。

六年投入442億元 推動無人載具產業發展計畫

賴清德說明，政府將從三大面向推動無人機產業發展。首先由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。過去業界多以單打獨鬥方式投入市場，力量較為分散，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。

第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年六年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。

第三，推動法令修訂與制度建構。由於無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，因此已責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。

強化國際認證與外銷 2030年拚400億元產值

賴清德強調，台灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。因此行政院、經濟部、工研院共同努力，透過台美合作，台灣已經成為美國境外第一個 Green UAS 認證機構。大家所生產的無人機，不必再送到美國或其他國家進行驗證，在台灣就可以完成認證；驗證通過後即可外銷，這對台灣無人機產業發展有莫大幫助。

賴清德進一步指出，經濟部與工研院持續為台灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。

賴清德說，很高興看到在短短1年多的時間內，台灣無人機產業已經有很好成果。漢翔公司董事長曹進平稍早提到，2024年產值約為50億元，到了2025年已成長至129億元。外銷方面，2024年約為1.4億元，2025年則成長至29億元，預計在2030年達成將台灣無人機產值提升至400億元的目標。

賴清德：政黨政治的競爭在所難免 但反對仍應有界線

賴清德談到，然而目前政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院的支持。自己在立法院12年間，曾任在野黨與執政黨幹事長，即使過去民進黨執政時面臨朝小野大的局面，也從未見過如同現今立法院運作的情況。

他提到民主政治就是政黨政治，政黨政治的競爭在所難免，但反對仍應有界線。政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過7800億元對美軍事採購預算。然而，7800億元其實也不足以支應台灣與美國之間的軍事採購金額。

賴清德指出，依照法律規定，今年度中央政府總預算應於去年11月底前完成審議，然而至今仍未完成審查通過。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。然而如今已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。

賴清德說，軍人在第一線守護國家，警消在社會上保護人民，產業界也在工廠發揮力量，達到守護國家與發展經濟的目標，社會各界都有心做事、發展產業及為國家盡心。可惜的是立法院不審查中央政府總預算，遲至今年4月才交付委員會審查。

賴清德：總預算若能如期通過 台灣的經濟發展會更好

賴清德說，有人說台灣近幾年經濟表現不錯，相信總預算若能如期通過，台灣的經濟發展會更好，並強調政黨競爭在所難免，但不能犧牲國家利益、毫無限制地抗爭，不能影響普羅大眾、產業發展和國家安全。

賴清德表示，他從政30年來，劍及履及、積極行事，能做到的事絕對會做到，但遭遇的困難也要請大家支持，讓國防特別預算中的無人機產業相關經費順利，中央政府總預算盡速審查通過。行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，影響國家甚鉅。期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、儘速完成審議，產業能持續蓬勃發展。（責任編輯：卓琦）



更多上報報導

馬太鞍溪暴漲、新竹氣爆 賴清德：全力協助安置重建

賴清德專訪談GDP成長9.64%「只是開始」 財經界估台灣成世界的不可或缺

鄭麗文會晤美學者 艾利森示警：台海若缺乏和平將是災難