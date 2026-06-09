無人機預算遭刪！賴清德怒轟在野黨：行憲以來最荒謬

賴清德總統今（9）日在台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動時，怒轟在野黨不支持國防特別預算之中有關無人機產業。賴清德怒轟，不知道未來，立法院要怎麼審預算？若2026年的預算跟2027年的預算要一起審，真的要創下中華民國憲法施行以來，最荒謬的情況，大家一起努力，「我不會放棄。」

賴清德總統。（中天新聞）

賴清德致詞時表示，在政府支持下，讓台灣的無人機產業茁壯，對國家安全、亞太和平的穩定是有莫大的幫助。他希望產業升級經濟轉型，帶動台灣經濟更進步的發展。他所率領的政府，有絕對的信心與決心去推動這個事情，但他也不諱言，目前面對到一個非常大的困難，就是沒有辦法得到立法院的支持。

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賴清德說，他很難以理解，他在立法院12年，曾擔任過在野黨、也擔任過執政黨的黨團幹事長，即便民進黨執政時朝小野大，也從來沒有發生立法院的這種情況。

賴清德表示，民主政治就是政黨政治，政黨政治競爭難免，但是反對有一個界限，政府為了國家安全，為發展經濟所提出來的國防特別預算條例，竟然把無人機產業發展的經費全部刪除，只通過7800億對美進行軍事採購，這也不夠台美之間所談出來軍事採購的金額，更何況把無人機、國防自主的預算全部刪除，這實在令人非常意外。他還笑著反問大家有沒有答案，贊不贊成立法院做這樣的決定。

賴清德上午出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動。（中天新聞）

賴清德進一步怒罵，中央政府總預算到現在還沒通過耶！法律規定是去年11月底就要通過的。到現在清明節已經過了，端午節就要來了，很快唷！中秋節也不遠了，但中央政府今年度總預算還沒通過。

賴清德說，無人機預算不是只編在國防特別預算裡面，也有編列在中央政府總預算裡面，今天年度預算去年就該通過了，到現在還沒通過，現在已經6月了，行政院已經在籌編明年度的預算了耶！現在預算還沒通過，有人說，最近幾年台灣經濟不錯，但他要說，如果總預算通過，經濟還會更好，非常可惜。

賴清德還要大家有機會，要跟在野黨的立委講，政黨競爭難免，不能不限制、無止境的抗爭，有道是「不看僧面看佛面」，跟民進黨進競爭，但不能影響普羅大眾、影響產業發展、影響國家安全，他要利用這個機會和大家一起說明，「我做得到的事情，絕對做到，我從政30幾年就是這樣，劍及履及、積極行事。」但也有義務要讓國人知道他面對的困境。

賴清德上午出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動。（中天新聞）

賴清德還意猶未盡，再笑問大家2026年的預算要和2027年的預算一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？一年度預算超過3兆元，要怎麼審？同時兩個年度的預算是要怎麼審？更何況影響國家之重大，他今天語重心長說明情況，大家一起努力，他不會放棄。

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