無人機預算預算遭全刪 行政院重申：國防沒有空窗期
[Newtalk新聞] 針對無人機、船預算遭立法院全數刪除，行政院發言人李慧芝今（11）天表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心不曾改變，相關部會正在研擬以包括：納年度預算、追加預算或另提特別條例的方式補強預算。
行政院日前提出為期8年新台幣1.25兆元國防特別條例，但慘遭立法院刪除，僅通過上限7800億元第一、二期對美軍購項目，排除商購及委製案，無人機相關預算也遭大幅刪除；而民進黨立委鍾佳濱等人所提出《無人載具產業創建特別條例》草案，更遭藍白聯手封殺，將法案退回程序委員會。
對於無人機預算遭刪除，李慧芝重申「國防沒有空窗期」，強調政府落實國防自主的決心也不曾改變，目前政院相關部會都在研議規劃補強相關預算，選項包含：納入年度預算、追加預算和另提特別條例，完整建構國防自主無人機載具的產業鏈。
李慧芝說，無人機的發展是國際趨勢，她以日本防衛大臣小泉進次郎曾在社群網站貼文募集各界的無人機計劃，小泉進次郎認為，無人機發展是一刻都不能等待。反觀台灣特別條例中關於無人機的預算卻被完全砍掉，其中包括21萬架無人機和1300艘無人艇。
李慧芝也舉例，近日因為連日豪雨，林業及自然保育署花蓮分署辦理馬太鞍溪防砂壩工程，一位60歲鄧姓工地主任移置機具時，遭暴漲溪水沖走，後來透過警消無人機擴大搜尋時，才發現鄧男受困溪中巨石上奇蹟生還。
李慧芝轉述，內政部長劉世芳今日也在院會中補充，到5月底，全台各縣市消防機關配有420架無人機，有88架是行政院全額補助給直轄市與縣市消防機關，作為科技化救災使用；此外，目前全台無人機專業飛手數量達1,200人。這次救災經驗後發現，無人機在科技救災方面可以發揮很大作用，希望在2029年時可以達到797台，讓全台灣每個消防分隊都有一組無人機。若預算充足，希望消防署可以採用全額方式。
李慧芝強調，無人機的預算不論要採用何種方法，都非常需要支持，但今年度總預算遲遲未審議完畢，行政院馬上又將再送入明年度總預算到立法院，期盼立法院儘速完成預算審議，讓公務預算恢復常軌，「不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄」。
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