無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。
新一代空拍機功能有了明顯升級，特別是在操控方式上更加直覺化。使用者只需簡單手勢就能控制無人機移動方向，例如雙手往外伸，空拍機就會後退；雙手合起來，空拍機就會前進。單手上下左右移動可控制方向，雙手則能調整距離遠近。即使是第一次使用的新手，雖然可能操作時有些搖晃，但只要手掌打開，無人機就會自動降落，多練習幾次就能熟練掌握。
這款第二代無人機的主要賣點之一就是專為初學者設計。它具有跟隨模式功能，能夠自動追蹤使用者，一路幫忙錄影或拍照。使用者還可以設定不同的拍攝角度，包括仰拍、俯拍、半身或全身畫面，整體拍攝效果更加穩定。YouTuber懷爸在實測中展示了無人機的「飄移」功能，能夠讓空拍機穿過樹木縫隙，帶來更好的穿梭感。而在跟隨騎車的測試中，空拍機大多能跟上，但偶爾也會出現問題。YouTuber肯吉老王則發現，即使有全向避障功能，空拍機也不是每次都能成功閃避障礙物，有時會因光線或逆光等因素而失誤。
這款無人機也存在一些小缺點，肯吉老王表示，單次使用的電池續航能力約為18分鐘，與前代產品相比沒有太大改進。與陸牌競品相比，畫質方面是4K，輸給了對手的8K，但價格優勢明顯，在一萬元內就能入手。雖然跟隨速度有所提升，但競品在拍攝動態場景時表現更佳。整體而言，這款無人機比起陸牌更適合日常拍攝或旅遊紀錄。
在台灣使用無人機需要注意相關法規。民航局提供的APP可以查詢禁飛和限飛區域，紅色區域若硬飛最高可被罰150萬元，黃色區域則需要事先申請。特別是在即將到來的耶誕節和跨年活動期間，因為都是人群密集處，基本上都不能飛行。使用者可以選擇在郊區飛行，但也不代表所有時間都允許，建議起飛前先查詢相關規定，避免受罰。
