無人機、無人船預算遭刪 政院提3方案補救：國防不會空窗

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李慧芝表示，政府推動國防自主的立場不變。（行政院提供）

針對軍購特別預算中無人機與無人船經費遭立法院刪除，行政院今（11日）表示，政府推動國防自主的立場不變，也不會讓國防戰力出現空窗期。目前相關部會正研議後續方案，包含納入年度預算、提出追加預算，或另訂特別條例等方式，以持續建構國產無人機產業鏈，掌握全球非紅供應鏈商機。

行政院提出總規模1.25兆元、為期8年的國防特別條例，盼強化防衛韌性與不對稱戰力。不過，立法院最終通過的版本將預算上限下修至7,800億元，並排除商購及國內委製項目，使無人機、無人船等相關經費遭大幅刪減，引發外界對國防自主及產業發展的關注。

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對此，行政院發言人李慧芝今（11日）在院會後記者會表示，政府推動國防自主的立場從未改變，也不會讓國防戰力出現空窗期。她指出，目前各部會正研議後續方案，包含將相關計畫納入年度預算、提出追加預算，或另行推動特別條例，希望透過不同途徑，持續建構完整的國產無人載具產業鏈。

李慧芝強調，無人機已是全球發展趨勢，日本防衛大臣小泉進次郎近期曾公開徵求無人機發展計畫，因此相關技術推進刻不容緩。然而，台灣原規畫的無人機與無人船預算卻遭刪除，其中包含大量無人機及1,300艘無人船的建置計畫，令人憂心產業布局受到影響。

李慧芝也提到，無人機不僅能應用於國防領域，在防災與搜救工作上同樣扮演重要角色。日前花蓮馬太鞍溪一名工地主任因豪雨失聯，消防署配置的無人機在搜尋18小時後成功發現其位置並協助救援，展現科技救災的實際效益。根據內政部統計，截至5月底，全國消防機關已配置420架無人機，其中88架由中央全額補助，並培訓約1,200名專業飛手投入救災工作。

內政部長劉世芳表示，希望至2029年能將消防體系無人機數量提升至797架，讓全台每個消防分隊都具備無人機設備，進一步強化科技救災能量。不過李慧芝也指出，無論採取何種推動方式，都需要穩定的預算支持，因此呼籲立法院盡速完成今年度中央政府總預算審查，讓政府施政與相關建設回歸正常軌道，避免出現連續兩個年度總預算案同時未完成審議的情況。

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