無人機3D建模助救災 屏消增購4台

無人機3D建模助花蓮救災，屏縣特搜義消用科技守護人員安全。（記者毛莉攝）

屏東縣消防局今年九月投入花蓮縣光復洪災救援，特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，有效協助指揮官判斷情勢。中央補助縣府明年再購置四台無人機，提高科技救災量能。特搜義消無人機分隊長黃秋福表示，光復鄉搜救行動中，因泥面濕滑容易陷入，無人機在上方監測，可隨時讓指揮官掌握風險，用科技守護人員安全。

縣府傳播暨國際事務處指出，九月二十三日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，屏東消防局兩度挺進災區搜救，特搜義消無人機分隊當時運用3D建模技術，建立災害範圍影像資訊，幫助特搜研判路線及鎖定位置，九月二十四日成功從屋頂救出六歲女童。

傳播處說，當時無人機連續對地面拍攝一個多小時，獲取四千多張照片，不只做責任分區建模，更擴大至光復鄉災區全區3D模型，分析水流方向、落差與匯流點，產生精準疊圖，連外縣市消防單位都來取經。

傳播處表示，屏東縣日前獲得消防署補助兩台「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務利器。屏東目前有二十八台無人機配置在各大隊與特搜大隊中，協助救災現場，並獲中央補助購置明年將再添購四台。

傳播處提到，屏東特搜義消無人機分隊成立一年多來，十名隊員中已有四人取得二十五公斤以下G1、G2、G3證照，也在一一四年全國義勇消防人員體技能交流賽得到優等、非六都第一成績。

屏東縣消防局表示，目前屏東縣共有五十一名消防員考取無人機證照，與義消共同強化屏東消防科技救災量能。