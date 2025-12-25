無人機3D建模助花蓮救災 屏東消防局明年增購4台





9月23日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流後潰壩，滾滾泥水湧入光復鄉，造成地貌嚴重改變，屏東縣政府消防局二度挺進災區全力投入搜救，同時屏東特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，建立第一手災害範圍影像資訊，助現場指揮官判斷情勢，對此，中央補助縣府明年再購置4台無人機，提高科技救災量能。

馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水夾帶泥沙灌進市區，導致地景大規模改變，無人機快速建立災區2D、3D模型，建構佛祖街淹水狀況，助屏東特搜研判路線及鎖定位置，9月24日成功從屋頂救出6歲女童。特搜義消無人機分隊長黃秋福說，面對陌生的環境，無人機用影像讓搜救人員事先知道前方狀況，執行過程時在上方監測，因泥面濕滑，一不小心雙腳就會陷入，隨時讓長官掌握風險，用科技守護人員安全。

10月9日屏東特搜再度馳援花蓮，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，無人機對著地面連續拍攝，一個多小時、4000多張照片，不只做責任分區的建模，更擴大至光復鄉災區全區的3D模型，分析水流方向、落差與匯流點，產生的精準疊圖，連外縣市的消防單位都來取經。

第二波的搜救行動中，屏東特搜發現一部被埋沒兩層樓高的失聯車輛。無人機義消鄭鴻耀說明，建模的目地是為了了解現況，比照之前的google地圖，透過水流痕跡，研判車輛往下沖被樹枝卡住，但沒找到再往下推，下一個範圍就是森林，最終在距離落水點約一公里處發現失聯車輛。

黃秋福義消表示，無人機分隊不斷精進，曾支援0403花蓮地震，見識到3D影像建模技術有助於救災，遂主動向民間測繪工程高手「杰哥」請教專業，局內也補助經費採購高階電腦，再靠著有空間景觀專業、飛行技巧熟練的隊員們各司其職，才能將建模技術首次運用在花蓮救災現場，讓指揮官判斷怎麼走比較快、更安全。

從中央到地方逐漸重視科技救災，屏東縣日前獲得消防署補助2台「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務的利器。屏東縣政府消防局表示，目前有28台無人機配置在各大隊與特搜大隊中，協助救災現場，表現亮眼，並獲中央補助購置，明年將再添購4台。

屏東特搜義消無人機分隊成立一年多來，10位隊員中，已有4位取得25公斤以下G1、G2、G3全壘打的證照，也在114年全國義勇消防人員體技能交流賽得到優等、非六都第一的成績；屏東縣消防局表示，目前屏東縣共有51名消防員考取無人機證照，與義消共同強化屏東消防的科技救災量能。

