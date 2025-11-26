無人機500億採購案上膛 漢翔、亞航、雷虎多廠備戰

（中央社記者江明晏台北26日電）軍用無人機採購案啟動，軍備局生產製造中心將在27日辦理徵商說明會，市場推估將釋出4萬8750架、約500億元的採購案，國內廠商投標意願濃厚，漢翔、長榮航太、亞航明天均派員出席說明會，雷虎已表示，將鎖定5款無人機投標。

消息指出，軍備局生產製造中心將在11月27日上午10時，在南港辦理徵商說明會，藉此做為機關編定採購計畫運用及參考依據，目標民國115年、116兩年共採購4萬8750架5款無人機，廣邀廠商在26日中午前回覆參加意願。

值得注意的是，這次軍備局捨棄先前沿用的「甲、乙、丙、丁、戊」等代號，改以功能明確的5款名稱呈現，分別為沉浸式無人機、投彈式無人機、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機、濱海監偵型無人機；市場推估，採購金額上看500億元。

漢翔表示，在無人機、無人船、無人機反制系統都在布局，且多路並進，將協助有研發能量的中小企業，提供後段產能的量產協助，助攻或是與無人機聯盟其他廠商組隊參與大型標案，「有些公司有技術能量，但沒有資金和產線，漢翔可提供製造量產的協助」。

業界人士先前指出，漢翔將和成功大學、田屋科技等組隊合作研發無人機，預計投標中程自殺式無人機；漢翔同時也代理美國無人機，並和國外廠商合作前端製造無人船的業務，若符合投標規定，市場有需要，也可提供幫助。

此外，漢翔表示，開發的無人機反制系統已完成測試，並能做到客製化，目前有具體合作。

亞航表示，將與擅長導控系統的廠商合作搶單，組團隊的目的是互補性強，明天會有兩名主管前往參與說明會，目標瞄準濱海監偵型無人機標案。

雷虎表示，不管是沉浸式無人機、投彈式無人機、中程自殺式無人機、小型自殺式無人機、濱海監偵型無人機，雷虎都有能力且有意願投標，徵商說明會將有更明確相關規格要求。長榮航太則表示，會參與說明會，下一步計畫則是評估中。（編輯：楊凱翔）1141126