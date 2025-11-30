無人演唱會畫面曝！濱崎步仍謝粉絲：感受到來自世界各地的愛

日本天后濱崎步錄製無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）





日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日關係緊張，連帶藝人也受到影響，演出紛紛喊卡。其中日本天后濱崎步原定昨（29）日在上海舉辦演唱會，也在前一天臨時取消，今（30）日她也在IG上曝光這場「無人演唱會」現場畫面，並寫下雖然台下空無一人，感受到了來自世界各地粉絲的熱愛。

濱崎步面對1.4萬人的場館，錄製了整場無人演唱會，從曝光的畫面可見，濱崎步和舞者仍相當敬業完成演出，燈光效果比照現場，表演服裝也換了一套又一套，並未因沒有觀眾而馬虎。

濱崎步發文寫下「雖然有14000個空座位，但感受到了來自世界各地粉絲的熱愛，這會是我有史以來最難忘的演出之一，感謝200名的中日工作人員、樂隊成員、舞者，讓這個舞台得以實現」，希望未來在適合的時機，能將錄製舞台公開給無法到場的粉絲。

濱崎步在IG上曝光「無人演唱會」現場畫面。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步在IG上曝光「無人演唱會」現場畫面。（圖／翻攝自濱崎步IG）



