「無人演唱會」後遭質疑 濱崎步再發聲：遺憾始終揮不去

日本天后濱崎步上海演唱會遭取消。(翻攝自濱崎步IG)

日本天后濱崎步的上海演唱會，在前一天遭到中國以「不可抗力因素」取消，不過她仍獨自面對1萬多個空座位完成演出。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，透露內心掙扎。

中日關係持續緊繃，多位日本藝人在中國的活動受到影響。日本天后濱崎步原定於11月29日在上海開唱，卻在前一天遭到中國以「不可抗力因素」臨時取消，不過她仍面對台下1萬多個空座位完成演出。事後，濱崎步也證實此事，表示儘管面對空座位，但這是對她來說「最難忘的演出之一」，感動粉絲。

廣告 廣告

不料，有一名聲稱為該場演唱會的攝影團體成員突然發聲明道歉，稱自己「偷拍」並外流彩排照，導致「濱崎步獨自在空無一人的現場唱完整場演唱會」的虛假內容被流傳。對此，濱崎步的御用美容師高橋美香在社群平台發文澄清，強調釋出的畫面並非彩排，濱崎步也曾在全體工作人員面前懇求：「即使現場沒有人，我還是希望能夠演出。」

濱崎步再度發聲。(翻攝自濱崎步IG)

返回日本後，濱崎步投入《FNS歌謠祭》，以「I keep moving forward because I am ayu.（我會不斷向前邁進，因為我是ayu）」自勉，展現不被逆境擊倒的決心。不過，事隔數日，濱崎步再度發聲表示，「昨晚的月亮也很美！遺憾始終揮不去，但至少我會以誠實面對自己和他人的方式，來結束今年的最後一個月」，文字透露出無奈，讓粉絲心疼不已。





更多《鏡新聞》報導

濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相

濱崎步上海開唱遭取消內幕曝光 公司會長感嘆：像在殺雞儆猴

中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？2／濱崎步上海演唱會遭取消 「無觀眾」從頭唱完安可曲