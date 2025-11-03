無人系統成美軍「救命稻草」？！中軍事專家：南海摩擦風險大增

美國國防高等研究計劃署（DARPA）開發的無人艦「USX-1挑戰者號」（Defiant）正式公開亮相。 圖：翻攝DARPA

[Newtalk新聞] 美國海軍最新《未來三十年造艦計劃》（The Annual Long-Range Plan for Construction of Naval Vessels for Fiscal Year 2025）顯示，為彌補有人艦艇數量不足，美軍將大舉押寶無人系統，目標2030年代艦隊達500艘，其中至少三分之一為無人水面與水下載具。北京大學海洋戰略專家、南海戰略態勢感知計劃主任胡波在中國軍事月刊《現代艦船》11月號撰文指出，美軍已視無人系統與水下優勢為「救命稻草」，但受限製造業瓶頸，多數計劃仍停留在「PPT」階段。2025年造艦預算估計1.075兆美元，較海軍預估高出46%，大型無人水面艦（LUSV）原型測試更延至2029年後。

無人艦船發展可能緩慢，不過美軍無人機群已在西太平洋完成常態部署。RQ-4「全球鷹」高空長程偵察、MQ-4C「海神」廣域海面監控、MQ-9「死神」戰術打擊，三者形成分層協同情報網。2025年4月起，MQ-4C頻繁現蹤台海與南海，滯空時間長達30小時；MQ-9更提供24小時熱點監控，偵察架次占美對華空中行動三成。美軍並將MQ-4C無限期部署沖繩嘉手納基地，RQ-4則輪調新加坡樟宜與日本三澤，顯見情報搜集力度升級。

文章強調，美軍平台增長乏力，受對手軍事現代化壓力，轉向「有人平台不足、用無人系統補充」及「水面空中不足、用水下優勢彌補」兩大思路。胡波警告，無人系統雖補足有人平台缺口，卻也提高誤判風險。2016年南海無人潛航器事件若重演，自主武器「失控」恐引發意外衝突。美軍2021年《無人作戰框架》已提出「有人-無人混合部隊」願景，2025年更加速MQ-8C無人直升機與MQ-25A無人加油機整合，未來無人艦艇將搭載導彈，具分散火力與遠程打擊能力。胡波分析，對台海與南海局勢而言，無疑加劇區域緊張，提醒中國需及早布局反制。

