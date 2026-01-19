無人繼承房地遺產高達31億元！國產署籲繼承人加速承認

財政部國產署19日表示，近年無人承認繼承的遺產案件仍多，呼籲有繼承權者盡速提出承認，以保障自身權益。過去5年（110至114年），國產署或所屬分署擔任遺產管理人，清理代管遺產並收歸國有的總值達31億7,291萬元，其中最大一筆達1.4億元，包括文山區與信義區多筆土地，持有人逝世已66年仍無人繼承。

無人繼承遺產高達31億元，國產署籲繼承人加速承認。（圖／示意圖／報系資料照）

國產署指出，依家事事件法規定，法院選任的遺產管理人可為公務機關，實務上多由國產署或分署擔任，以維護公益及國庫利益。但代管遺產涉及債務清理、法律爭議及人力不足等問題，辦理時間長，且常需委任律師處理法律事務。

無人承認繼承案件多因繼承人拋棄繼承，或被繼承人無子女或親屬可繼承，背後反映社會高齡化、少子化及經濟型態改變的現象。歷年國產署代管遺產案件已達9,130件，截至114年底仍有1,707件待清理，近5年結案970件，平均每年194件，收歸國有土地704筆、房屋54棟。

國產署提醒，依民法規定，若繼承人未於法院公告期限內承認繼承，遺產在清償債務及遺贈後剩餘部分將歸國庫。對於代管無人承認的遺產，繼承人應把握期限，及早向國產署申請承認，避免自身權益喪失。

