無人繼承遺產案件多 國產署5年清理31.7億

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署擔任遺產管理人，近5年清理代管遺產賸餘遺產收歸國有總值高達31億7291萬元。國產署表示，根據「民法」第1185條規定，第1178條所定期限屆滿無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權交付遺贈物後若有賸餘，歸屬國庫；因此國產署代管無人承認繼承遺產案件，繼承人若要承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向國產署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將收歸國有。

國產署說明，根據「家事事件法」第136條第3項規定，法院選任的遺產管理人，除自然人外，亦得選任公務機關。實務上，法院為維護公益及國庫有期待利益，而指定國產署為遺產管理人，因遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致辦理時程長，並須另行委任律師處理法律專業或訴訟事務。

官員舉例，近幾年有一個遺產金額較大的無人繼承案件，被繼承人於民國64年死亡，遺下多筆位於台北市信義區、文山區的土地無人繼承，最後交由國產署清理，但一直到110年清理完成、正式結案，最終收歸國庫金額為1.4億元。

根據國產署統計，歷年來國產署擔任遺產管理人案件已達9130件，截至2025年12月，代管中遺產案件仍有1707件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年訂定4年清理計畫，2022年8月底屆期後，續訂定年度清理計畫，近5年清理結案970案，平均每年清理結案194案，賸餘遺產收歸國有總值達31億7291萬元，包括土地704筆、房屋54棟。

國產署表示，這類無人承認繼承案件，主要是繼承人拋棄繼承，或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，究其原因，為社會經濟型態改變或我國邁入高齡化或少子化社會結構所致。國產署呼籲，對於代管無人承認繼承遺產案件，被繼承人的繼承人如果要承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向國產署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。

