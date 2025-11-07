無人能擋！大谷翔平奪第4座銀棒獎 超越鈴木一朗創日本球員新紀錄

大聯盟今（7）日公布2025年銀棒獎（Silver Slugger Award）得主。圖／翻攝自X@MLB

大聯盟今（7）日公布2025年銀棒獎（Silver Slugger Award）得主，洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平再度獲獎，生涯第4度奪下銀棒獎，追平史上指定打擊（DH）獲獎次數第二高紀錄，同時超越鈴木一朗，成為史上獲得最多銀棒獎的日本選手。

本屆國聯銀棒獎，大谷翔平與道奇團隊雙雙獲獎；響尾蛇則成為國聯最大贏家，共有3名球員入選。得獎名單如下：

一壘手為大都會Pete Alonso，二壘手Ketel Marte與游擊手Geraldo Perdomo皆來自響尾蛇，三壘手為教士Manny Machado；外野手三人分別是大都會Juan Soto、響尾蛇Corbin Carroll與小熊Kyle Tucker；捕手為洛磯Hunter Goodman，指定打擊為道奇大谷翔平，工具人獎由紅雀Alec Burleson拿下，團隊獎則頒給洛杉磯道奇。

本屆有多位新科得主，包括Alonso、Perdomo、Carroll、Goodman與Burleson皆是生涯首度獲獎；Marte、Tucker與道奇團隊則為第二次；Machado拿下生涯第三座，Soto則是第6度封王。大谷翔平以第4度獲獎締造日本球員新紀錄，並追平大聯盟歷史指定打擊第二多次紀錄，距離傳奇強打「老爹」David Ortiz的7座僅差3座。

大谷翔平今年賽季火力驚人，不僅締造「50轟、50盜」的罕見紀錄，更以55支全壘打改寫道奇隊史紀錄，146得分高居全聯盟第一，同時寫下球隊自1900年以來的新標準。大谷也連續三年包辦國聯長打率、OPS、OPS+與壘打數四項第一，全面展現打擊支配力。



