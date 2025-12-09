無人自駕巴士在韓普及 導入AI即時規劃最佳路線

南韓無人自駕巴士逐漸普及，首爾試營運反應熱烈，班次持續增加。最新在忠清北道上路的AI呼叫巴士，沒有固定路線，乘客呼叫後，AI即時規劃自駕巴士最佳路線。南韓政府看好自駕車趨勢，豪言要躍升全球三大自動駕駛強國，並規劃示範城市，打造智慧交通新時代。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

眼前這輛小型巴士，不同於一般公車，它是一輛等級3的無人自駕巴士，駕駛員僅在必要時介入操作。與固定路線的巴士不同，這種「AI呼叫巴士」可以像計程車般，依乘客呼叫靈活行駛。YonhapnewsTV記者表示：「透過自助服務機或手機APP，就能在車站呼叫自動駕駛巴士。」目前，巴士行駛區段限定於26公里內，AI人工智慧系統會根據乘客位置與目的地，即時規劃最佳路線。

呼叫型無人自駕巴士平台業者朴巴倫說：「我們將一小時分為三段，每20分鐘接受預約，系統會即時重新計算最佳路線。」現有三輛巴士於平日中午至晚間8點行駛，涵蓋80個固定車站，試營運期間免費搭乘。明年將增加一輛巴士，屆時轉為收費服務。忠清北道汽車產業組長金延五指出：「忠清圈自動駕駛廣域事業計劃將從明年開始，升級至等級4自動駕駛，並逐步普及。」

無人自駕巴士在南韓各地逐漸增多。首爾東大門區自動駕駛巴士試營運反應良好，平日上午9點首班車至下午6點15分，提供每日6個班次，行駛23個車站。市民體驗後表示：「對我這年代出生的人來說，非常新奇，帶家人來也很不錯。」首爾東大門區區長李弼炯強調：「首次嘗試，我們以安全為優先，未滿6歲嬰幼兒暫不開放搭乘，確保安全基礎上，將逐步推廣。」

南韓政府看好自動駕駛趨勢，副總理具允哲表示：「到2027年實現完全自動駕駛汽車普及，躋身全球三大自動駕駛汽車強國，明年將建設示範城市，投入超過100輛自駕車，快速累積大規模數據。」此外，南韓國土交通部允許研發收集影像數據時無須馬賽克處理，以利識別行人動向並提升技術效率。針對自駕車可能發生的交通事故，也將推動相關法律修正與配套措施。

