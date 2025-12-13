無人船就是無人 美國會限制海軍購無人船「可載人」選項

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著無人艇大型化為無人水面艦，有一種類型是無人船的設計仍保有駕駛艙，以便船員能必要時接收操作一系列複雜程序。美國海軍的模組化水面攻擊艇(MASC)，以及過去的幽靈艦隊，一直都保留該開發方向。但根據最新年度國會的國防授權法草案顯示，已限制海軍採購無人船的「可選載人」合約項目。

軍聞網站「The War zone」報導，國防授權法案中MASC的預算條款簡潔卻切中要點，該條款規定海軍部長暫時不得簽約MASC中的任何建造、材料和預先採購等，除非向國防委員會報告MASC的設計無須人員支援系統，或在滿足有人艦艇操作要求前即能運作。

報導指出，海軍今年夏天公布MASC計畫細節，包括基礎設計的初步要求，以及提高噸位和載荷類型等。海軍主要計劃將無人艦定位成執行監視偵察和打擊任務，也表示有興趣提升其應對敵方情報、監視、偵察和目標定位活動的能力，但具體細節尚未公開。其所公佈的發電需求對於未來MASC系列艦艇整合雷射或高功率微波定向能武器以及電子戰系統等計畫也至關重要。

顯然MASC計畫已發生重大轉變，與以往主要受制於非常嚴格的長度和排水量要求的項目截然不同。模組化、貨櫃式的有效載荷，而非特定的船體設計，才是MASC新概念的核心。海軍也透過與MASC無關的項目，部署了越來越多的快艇和水上摩托車類型的無人水面艇設計。

報導指出，如果從一開始就設計為僅以無人模式航行的無人水面艇，在研發、生產和運作方面都具有許多優勢。它們無需配備船員艙室、廚房、衛生間或任何其他支援人員在艇上活動所需的設施。所有這些優勢反過來又使得設計決策可以更加靈活，從而改善任務效能，並有助於降低整體複雜性和成本。

目前，美國海軍已與美國國防高級研究計劃局 (DARPA) 合作開展一項旨在驗證新型無人水面艇 (USV) 能力的計畫。該項目使用一艘從一開始就設計為無人操作的演示艇。這艘名為「無畏號」(Defiant ) 的無人水面艇是為DARPA的無人艦艇(NOMARS) 計畫開發的，也稱為USX-1。該艇於9月啟動了一項長期海上試驗，其中包括演示其使用無需人員在場的海上加油系統進行海上加油的能力。

