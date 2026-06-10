無人艇「海盜」搶救阿帕契飛官 一窺美國海軍首支無人系統部隊

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美國薩羅尼克公司（Saronic）的「海盜」（Corsair）無人艇。翻攝YT@Saronic Technologies



美軍一架阿帕契直升機週二（6/9）在荷姆茲海峽被伊朗擊落，美軍派遣一艘海上無人機前往營救，據信是美軍首度使用軍用無人船艇進行救援任務。美國海軍證實，這艘無人艇是美國薩羅尼克公司（Saronic）的「海盜」（Corsair），此次救援也令外界關注美國海軍的無人系統部署。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，據美軍中央司令部，美方一架AH-64阿帕契直升機在阿曼附近的荷姆茲海峽水域巡邏時被伊朗擊落，機上2名飛官在大約2小時內獲救，建功的就是第59特遣部隊操作的海盜無人艇。

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第59特遣部隊於2021年成立，是美國海軍首支無人系統部隊，總部設於巴林，該特遣隊今年3月下旬開始在中東部署「海盜」無人水面戰鬥艇。

「海盜」長24英尺（約7.3公尺），是美國國防部無人載具與傳統裝備聯合作戰計畫的一部分。美國海軍2025年12月與總部在德州的薩羅尼克公司簽約生產海盜無人艇，合約總價值3.92億美元（約124億元台幣）。

根據薩羅尼克公司的介紹，海盜續航力約1000浬（約1852公里），最高航速超過35節（約時速64.8公里），有效載荷可達1000磅（約453.5公斤）。

美軍已部署無人水面艇、以及無人水下潛行器，對於水下系統尤其保密。從偵查到打擊，無人機可以大大降低士兵傷亡風險；目前海上無人艇已可用於偵測水雷、監蹤地方活動，部分無人艇也正改裝以應用於作戰。

美國國防部現正大力投資無人艦艇，海軍有計畫大規模部署，包含數百、甚至數千艘海盜無人艇。這主要是受到烏克蘭在俄烏戰爭中的啟發，烏克蘭使用海上無人艇來對付俄羅斯頗有成效，曾經擊沉軍艦和直升機，是意想不到的戰功。

2024年5月15日，美國加州聖地牙哥科羅納多海軍基地（Naval Base Coronado），第3無人水面艦艇中隊（USVRON-3）在成軍儀式前展示全球自主偵察艇（GARC）。路透社

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