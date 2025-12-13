無人計程車上藏人！母幫女兒叫車遇驚魂 引發無人車安全爭議

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

無人駕駛計程車Waymo去年開始在美國洛杉磯營運，不過《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）週四報導，一位女子為女兒叫了Waymo，沒想到竟有一名陌生男子躲在後車箱，引發安全爭議。

一位女子為女兒叫了Waymo，沒想到竟有一名陌生男子躲在後車箱，引發安全爭議。（示意圖／Unsplash）

女子將事件過程PO在TikTok上分享，影片中，她詢問男子為何躲在後車廂，男子則回應：「這鬼地方不讓我出去。」並宣稱自己被人塞進後車廂。乘客也趕緊報警，男子後來由警方帶出後車廂。

Waymo證實，在前一位乘客未關好後車廂後，有一名路人進入後車廂，但並未說明男子是否能自行離開後車廂。Waymo事後也給予了這對母女乘車積分，並聲明：「我們致力於保障乘客安全，並贏得我們運營所在社區的信任。這次事件令人無法接受，我們正在積極採取措施解決這個問題。」

根據「FOX 11」報導，洛杉磯警方事後並未逮捕任何人，並告訴電視台，此事並未構成犯罪。

Waymo近日也引發其他爭議，包含撞死一隻舊金山的社區貓咪，另有一隻狗遭撞傷後被安樂死。

