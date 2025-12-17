無人計程車競爭升溫 傳Waymo洽談募資估值上看千億美元

（中央社加州山景城16日綜合外電報導）科技新聞媒體The Information今天報導，隨著新興的無人計程車（robotaxi）市場競爭升溫，Alphabet旗下自駕車公司Waymo正與潛在投資人洽談募資事宜，估值上看1000億美元。

報導引述知情人士指出，這輪融資規模甚至可能超過100億美元，預計明年初進行安排。

彭博（Bloomberg News）也報導，Waymo正尋求募資超過150億美元，估值接近1000億美元。

Alphabet和Waymo未立即回應路透的置評請求。

Waymo於2016年自谷歌（Google）自動駕駛汽車專案中分拆成立，目前是美國唯一一家在沒有安全駕駛員或車內安全監控人員下，提供付費無人計程車服務的營運商，車隊規模超過2500輛。

此舉凸顯全自動駕駛商業化競賽正加速進行，領先業者持續投入大量資金，並專注於安全性、技術精進及法規合作以爭奪市占率。

電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他們已開始在前座沒有安全監控人員下，測試無人計程車。

特斯拉市值高達1.53兆美元，為全球車廠之冠，很大程度上是因投資人對其自動駕駛技術及人形機器人發展前景的樂觀預期。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，Alphabet目前市值約為3.73兆美元。（編譯：徐睿承）1141217