「無人載具產業發展統籌型計畫」打造民主供應鏈亞太中心

記者郭曉蓓／專題報導

面對全球地緣政治轉變，無人機是扮演不對稱作戰中重要的角色，同時也具有民生產業新興應用的潛力。政府刻正推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，未來投入442億元，跨部會共同推動我國無人載具發展，以系統性策略引導技術創新與供應鏈自主，打造臺灣成為亞太地區無人機民主供應鏈中心。政府也將積極培育無人機操作人才，明年更將首度舉辦「總統盃無人機競賽」。

全球供應鏈對「安全」與「信任」的要求提升，為臺灣發展高可靠性無人載具產業提供了良好的契機。政府已將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，目前積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫（114-119年）」，將由經濟部統籌協調，結合交通部、國防部、數發部、國科會及工程會等相關政府單位，共同建構完善的無人機產業推動機制，強化我國產業競爭力與國際參與度。

經濟部指出，無人機產業具備高附加價值與戰略自主性，是帶動國內資通訊、半導體與國防產業升級的重要引擎。政府規劃「市場面」、「技術面」、「環境面」、「法規面」4大推動主軸，並以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，推動無人機產業升級，未來預期至119年無人載具整體產值可望突破400億元，展現臺灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

「市場面」主軸，政府將擴大國內外需求引導產業發展，以內需市場練兵，透過公部門擴大無人機的採購規模，提供產業初期穩定訂單與實證場域；其次，運用國發基金帶動投資，關鍵零組件在地化設廠，降低業者初期營運風險及成本；並將爭取海外商機，政府已籌設成立「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」組成國家隊，集結260家業者，爭取國際民主供應鏈非紅市場訂單。

「技術面」方面，將進行技術開發與國際鏈結，尤其強化自研自製能量，針對國內尚處於核心技術缺乏的領域，補助法人機構開發關鍵技術；對於已有基礎技術缺乏量產能量者，則補助業界加速產業化。深化國際合作也會展開，商業技術方面，與歐、美、日等國際整機製造業者，進行技術及應用場域合作；研發技術方面，則鏈結國外研究機構，推動前瞻技術研發與驗證合作。

「環境面」方面，打造形成產業聚落及生態系，包括「打造創新研發中心」，具研發、測試及人才培育等多功能，促進地方創新聚落形成；「建立生產製造基地」，興建中科院民雄院區，將可提供100家廠商進駐，形成具規模的生產基地；「規劃專屬飛測場域」，將建置18處以上大、中、小測試場域，滿足不同類型無人載具的測試需求；「建置無人化創新科技實驗室」，於臺南的沙崙及六甲成立，專注於開發能在嚴苛情境下運作的無人機，預計產出26款創新機型。

「法規面」方面，修訂國內無人機管理規則，涵蓋無人機法規與檢測規範，並輔導取得產品型式認證，提升產品可信度； 制定公務部門採購及使用規範，確保使用效率與資安；擬定水面、水下無人船管理規則；以及建置國際驗證能量、輔導業者取得認證，為產品外銷清除障礙。

隨著全球國防科技現代化與無人載具戰略價值的顯著提升，各國積極推動 「去紅供應鏈」 策略，強化自主國防科技的關鍵能力。近期有新創公司互宇向量研發「光纖陀螺儀慣性導航技術」，能確保無人載具在GNSS訊號遭受干擾或欺騙的極端環境下，仍能持續提供高精度的姿態、航向及定位資訊，一步式整合服務解決方案已成功進軍海外國防與航太市場，今年更榮獲經濟部新創領域重量級雙獎肯定，為臺灣產業供應鏈注入強有力的量能。互宇向量的慣性導航核心技術，與翔隆在無人載具研發上深度整合，共同打造出更具韌性和競爭力的本土供應鏈。

經濟部強調，政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展。此外，為培育無人機操作人才，明年將首度舉辦「總統盃無人機競賽」，由國科會、經濟部、國防部積極培育飛手。

經濟部表示，未來政府將持續推動無人機產業升級，並對準國際非紅供應鏈轉單商機，打造臺灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，讓臺灣無人機產業走向國際，展現產業自主能量與民主供應鏈價值。

政府跨部會共同打造 無人機產業「臺灣隊」，推動國防自主化。圖中藍色小型飛機是無人機，臺灣一家新創公司展示臺灣自主研發的慣性導航技術，為臺灣產業供應鏈注入強有力的量能。（圖由互宇向量提供）