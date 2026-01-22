「無人陪病、無人接送」將成常態 衛福部拚居家洗腎達18%

衛福部與台灣腎臟醫學會昨日正式發布「台灣居家透析白皮書」，設定二○三五年居家透析占比提升至百分之十八的目標，健保署將每年編列四億多元專款推動。衛福部長石崇良強調，希望每位腎友都有「留在家的權利」。

全國透析患者目前高達九萬七千多人，絕大部分選擇至診所洗腎，居家透析患者僅約七千多人，占比僅百分之八。(圖/freepik)

全國透析患者目前高達九萬七千多人，絕大部分選擇至診所洗腎，居家透析患者僅約七千多人，占比僅百分之八。台灣洗腎人口去年達到九點七萬人，估計今年將耗資四七○億元健保支出。

白皮書工作小組召集人、萬芳醫院副院長許永和指出，未來「無人陪病、無人接送」將成為就醫常態，患者至醫療院所洗腎相當不便，居家透析將是不錯的治療選項。他表示，相較於傳統醫療院所血液透析的護病比為一比四，居家透析護病比則為一比卅，透過遠距數位醫療監控透析狀況，可減少百分之七十七的護理人力，有助於維持醫療體系運作。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順表示，新冠疫情後「強化醫療韌性」成為各國核心戰略，美國、香港、泰國等國家皆積極推動相關政策。居家透析為目前末期腎臟病的治療方法之一，患者在家進行透析，在疫情嚴峻時不必一周三次回院洗腎，大幅降低感染風險，被喻為韌性醫療的新策略。

衛福部長石崇良表示， 政府將著手修法鬆綁法規，鼓勵院所加強推動居家透析，建設遠距基礎設施。 （圖／中天新聞）

石崇良說明，政府將著手修法鬆綁法規，鼓勵院所加強推動居家透析，建設遠距基礎設施。他分析，居家透析推動多年占比仍偏低，原因在於民眾不瞭解居家透析，擔心感染問題，且家人也需承擔更多照顧壓力。石崇良認為，如果民眾均有正確認知，遠距醫療科技愈來愈進步，應可逐步推廣，目前新加坡、澳洲均已超過兩成，希望台灣急起直追。

居家透析不受時間、空間等限制，優點不少，但需要家屬配合照顧與學習操作技術，這也是目前推廣面臨的主要挑戰之一。

