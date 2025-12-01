無使用執照 北市170萬戶淪幽靈房屋

台北市政府推出「都更八箭」政策宣示進入「大都更時代」，市長蔣萬安表示，將研議延長都更獎勵期限。（鄧博仁攝）

台北市政府推出「都更八箭」政策宣示進入「大都更時代」，市議員許淑華1日指出，以松山區屋齡逾50年、780戶的聯合新村為例，因建物太過老舊缺乏使用執照，成為能都更卻無法申請都更獎勵的「幽靈房屋」，估計全市恐有逾170萬戶面臨相同狀況，恐降低住戶參與意願，讓都更淪為口號。市長蔣萬安回應，將檢討規範並研議延長都更獎勵期限。

許淑華昨在市政總質詢時，以松山區屋齡超過50年、共12棟780戶的聯合新村為例，建物外部牆面已嚴重龜裂，內部結構也明顯遭侵蝕損壞，雖然領有台北市工務局營造執照存根及建物登記第二類謄本，卻因房屋太過老舊未取得使用執照，成為被市府認定不適用都更容積獎勵的「幽靈房屋」。

廣告 廣告

根據統計，目前全市屋齡50年以上有建造執照、產權卻無使照的建物共3萬4085棟，若以1棟50戶計算，估計有高達170萬4250戶建物面臨同樣問題。

許淑華指出，里長提出問題後，蔣萬安雖曾裁示「建物可於事業計畫報核時，由建築師簽證後併案辦理合法房屋簡化認定」，但都更處仍要求「應辦理合法建築物證明文件，不得額外放寬」，形同打臉市長。

她表示，住戶面臨都更獎勵看得到吃不到的窘境，將大幅降低參與更新意願，嚴重延宕都更進度，另一方面，在民國113年3月29日生效的防災型都更，申請期限為公告5年內，意即將於118年3月失效，另外TOD容積獎勵也將在115年5月截止。

許淑華強調，在缺乏使照簡化認定機制的情況下，再加上獎勵期限逼近，將使有都更意願的老舊社區面臨「雙重夾擊」，難以在期限內完成審核流程，恐讓大都更時代最終淪為口號。

她要求，市府對未領有使照的老舊建物，且實務補領有困難者，應於1個月內研議規畫額外審查機制，協助申請者辦理都更獎勵。另外，防災型都更獎勵應至少延長至「5+5」年，也應研議延長TOD都市更新容積獎勵申請期限。

蔣萬安回應，將檢討現行規範，也會研議防災型都更獎勵及TOD都市更新容積獎勵延長期限計畫；副市長李四川則說，若防災型都更獎勵確實能鼓勵民眾都更，將研議不只「5+5」年。