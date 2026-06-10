「無保請回」再逆轉！毒駕男撞斷所長右腿 高分院稱「有斟酌空間」撤銷原裁定
彰化施姓男子4日涉嫌施用毒品後駕車，並在逃逸過程中撞傷執勤員警，造成派出所所長右腿骨折開刀，地方法院原裁定駁回檢方羈押聲請，諭知無保請回，但檢方不服提出抗告後，高等法院臺中分院審理認為，原裁定仍有再斟酌空間，今(10日)撤銷原裁定，發回地院重新審理。
高分院指出，施男已坦承施用毒品後駕車，且造成執勤員警受傷；其持有毒品經快篩呈現依托咪酯類及甲基安非他命陽性反應。此外，卷證顯示施男駕車移動過程中，車輪曾輾過員警右腳，相關事證已有證據可資佐證。
高分院強調，施男過去另有遭通緝紀錄，原審認定卷內證據尚不足以構成羈押原因，仍有進一步研求必要，因此認為原裁定存在可議之處，裁定撤銷發回，由彰化地院重新審酌是否羈押施男。此案裁定出現重大逆轉，也引發外界關注後續司法偵辦結果。
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