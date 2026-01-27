無傷口徒手鬆動術 緩解五十肩

五十肩患者經醫師的巧手關節鬆動術已能舉起雙手。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

一名45歲女性多年來深受左肩疼痛困擾，原本以為只是日常勞動造成的疲勞；沒想到症狀逐漸惡化，手臂活動範圍越來越小，連梳頭、曬衣服這類稀鬆平常的家務都變得極為吃力。在嘗試過多種保守治療但效果有限後，醫師評估確認其關節囊已嚴重僵硬，診斷為典型的「五十肩（冷凍肩）」晚期。透過在舒眠麻醉下進行「無傷口徒手鬆動術」治療，第二天回診時已能大幅度舉起雙手，原本舉步維艱的動作變得輕鬆許多。

衛福部嘉義醫院骨科醫師謝醇樺表示，五十肩在醫學上稱為「粘連性關節囊炎」，患者會因關節囊發炎、增厚及沾黏，導致肩膀像被「冰封」一樣，活動角度嚴重受限。對於進入晚期、關節已嚴重僵硬且保守治療（如復健、藥物）不見改善的患者，可透過在舒眠麻醉下進行「無傷口徒手鬆動術」治療。醫師以精準、穩定的力量進行徒手鬆動，有效鬆開沾黏的關節囊，此方式不需切開皮膚、無手術傷口，也不需住院，當天即可返家。

謝醇樺提醒，五十肩的病程往往緩慢且長，若初期輕忽疼痛，可能導致關節囊沾黏日益嚴重。民眾若發現肩膀活動範圍持續縮小，甚至影響到夜晚睡眠或是基本穿衣動作，應盡早尋求骨科醫師的專業診斷與評估；透過精準的術式與後續的復健規劃，患者有很大機會能找回健康的關節功能，重啟自在人生。