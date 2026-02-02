無償上映《戰火下的毛孩》 「山田茜拍前留遺書」 深入烏俄戰區

日本導演山田茜。（圖／天馬行空提供）





日本導演山田茜長年關注動物的福祉以及與人類的連結，這次執導新作《戰火下的毛孩》無償授權在台放映，希望更多人看見在烏克蘭戰區下毛孩的命運，今（2日）也接受聯訪，對於無辜被捲入戰爭的毛孩們，能給予士兵們帶來撫慰，而感覺到了歉意。

山田茜這次打造《戰火下的毛孩》，主要和她大學學習俄文，對於東歐的動態都有關注，因此看見烏克蘭和俄羅斯發生戰火，也讓導演本人感到悲痛，在新聞畫面看見有毛孩在瓦礫下的身影，因此也決定去到現場拍攝。

日本攝影師谷茂岡稔。（圖／天馬行空提供）

過去福島發生地震有核能危機時候，山田茜也和有將近30年交情的攝影師谷茂岡稔一同前往拍攝，不過此次是離開日本家園，去到烏克蘭的戰區拍攝，沒有保險理賠的情況下，前往烏克蘭前山田茜也留下遺書，其中就包含如果攝影師在拍攝過程中罹難，她本人在東京不動產相關的財產都留給攝影師的家人。

要前往烏克蘭前，山田茜也有和谷茂岡稔溝通過，因為危險系數高、攸關性命，是一個可以拒絕的工作，但他本人也有著攝影師，想要帶給大家更多畫面的心情，因此同意前往，其家屬也是給予尊重。

日本攝影師谷茂岡稔為拍飛彈放棄避難。（圖／天馬行空提供）

在拍攝過程中，山田茜也透露因為戰爭關係，導致當地協調員也沒辦法告知太多當地狀況，有時候原定去到的點，可能是沒有任何可以拍攝的畫面，因此都是一無所知的狀況到處看、到處尋找。

有次下榻飯店發出了防空警報，當時山田茜也傳訊給谷茂岡稔，但並沒有得到回應，去到防空洞後也沒有看見谷茂岡稔，直到警報解除才取得聯繫，並知道谷茂岡稔因為想要拍攝飛彈落下的畫面，因此並沒有跟隨訊息去避難。

日本導演山田茜出發戰地拍片前擬遺書。（圖／天馬行空提供）

整個電影拍攝過程中，山田茜也透露比較擔憂的時刻，是他們要前往前線時候，分別上了波蘭和烏克蘭動保團體的車，那時候她除了要擔憂飛彈隨時的襲擊，還有自己和不認識的男人在一台車人性的考驗，但在車上她也和對方聊過，因此覺得對方是好人，才稍微有放心一點。

比起對於毛孩們過世的無力感，山田茜去到現場後，跟戰區的災民有聊過，他們希望能將俄軍如何對待烏克蘭的真實狀況被外界得知，和災民的承諾反而讓她更有力量。

另外，和烏克蘭軍聊天時候，也發現他們雖然在前線壓力最大，但卻依舊會被毛孩們撫慰，即便有下一秒就被飛彈掃射的可能，他們依舊會給予躲藏在壕溝的毛孩食物，讓山田茜也表示毛孩即便是在如此殘酷的狀態下，依舊可以給予大家撫慰，但人類的戰火卻波及到了無辜毛孩，更多感覺到的是抱歉。

日本導演山田茜佩帶烏克蘭緞帶受訪 盼提醒自己不要忘記。（圖／天馬行空提供）

這次無償將電影帶來台灣播映，山田茜也坦言戰爭真的是非常糟糕和殘忍的事情，希望自己的電影可以傳達不要有戰爭，而她身上有一個緞帶，是烏克蘭國旗的顏色，主要是戰爭離世的士兵會埋在基輔那邊的墓園，只要有捐款就能獲得緞帶，在出席映後都會帶著，希望自己可以有隨時警戒戰爭的心。

山田茜曾帶著攝影機走訪過福島、能登等核災區執導電影《為你取名的那一天》，紀錄災難過後被留下的動物們艱困的處境。新作《戰火下的毛孩》她深入烏克蘭戰區，紀錄下當地狗狗的命運，以及牠們與人類深刻的羈絆。為了讓更多人看見這群毛孩，以及來自世界各地無私幫助牠們的志工團體，導演山田茜在1月31日自費訪台出席映後座談，與台灣觀眾面對面分享她在烏克蘭的所見所聞。



