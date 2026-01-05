無償供地被課稅 台糖告贏嘉縣

台糖公司無償提供55筆土地給嘉義縣政府設置滯洪池，並在契約中明定得兼作太陽能光電場，且縣府應協助申請免徵地價稅。不料，縣府事後仍向台糖課徵地價稅合計737萬8153元。案經台糖提告，台南高分院判縣府敗訴。（本報資料照片）

台糖公司無償提供55筆土地給嘉義縣政府設置滯洪池，雙方約定台糖得兼作太陽光電設施使用，縣府則應協助申請免徵地價稅。不料，縣府卻以「種電」不符免稅規定為由，對台糖課徵737萬餘元地價稅。案經台糖提告，一、二審均判決縣府敗訴。縣府回應，是否上訴將與律師討論。

判決指出，台糖與嘉縣府於民國107年簽訂契約，同意無償提供55筆土地供縣府設置滯洪池，同時在不影響防洪功能下，台糖得兼作太陽光電設施使用。其中，關鍵的「第10條」更載明，縣府應協助申請免徵地價稅，若無法豁免，則由縣府全額補償台糖。

事後，嘉縣財稅局卻認為，土地因設置光電設施，已非單純公共設施用途，不符稅法免稅規定，於是按一般稅率課徵110年至112年的地價稅，總計737萬8153元。台糖繳納後轉向縣府求償遭拒，於是提起履行契約訴訟。

縣府主張，契約補償條款應限於「滯洪池」用途，不包含因「光電發電」產生的稅負，並強調台糖已向光電業者收取高額權利金，若再由縣府補償稅金，將使台糖獲取「不當雙重利益」。縣府甚至引用監察院108年的糾正案，主張此類條款導致變相「有償提供」，違背公共利益，應適用「情事變更原則」免除給付義務。

不過法院認為，縣府身為稅務主管機關，簽約時早已知悉土地將兼作光電使用。若如縣府所言僅作滯洪池，本就依法免稅，該補償條款也將淪為廢紙，足見雙方簽約初期即已考量種電風險。

法官也強調，監察院糾正僅屬行政監督性質，旨在要求機關改善，並無推翻私法契約效力的法律效果。台糖領取光電收益是合法權利，縣府也因此省下巨額租金負擔，並獲得治水公益，難認台糖違反誠信原則。

縣府表示，財稅局認為台糖讓廠商蓋光電板、涉及營利才課稅，也只針對光電設施範圍課徵地價稅。將再徵詢律師意見，尚未決定是否上訴。