「無償軍援台灣」歸零 日學者揭美出兵機率 1情況對高市有利

遠藤譽判斷，川普(左)暫時不願因交付F-16V給台灣而得罪北京，這對高市早苗(右)政府有利。（合成圖／路透）

日本學者遠藤譽12月1日發表文章，比較美國前總統拜登多次對台軍援，川普2.0卻完全停止對台無償軍援，且F-16V也完全沒到貨，代表台灣未來發生狀況時，美國出兵可能性偏低，她判斷不會出現日相高市早苗先前所示「台灣有事」構成日本存亡危機事態的狀況。

根據《TVBS新聞網》綜合報導，《雅虎日本》1日刊登日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽的投書，文中提及美國在1961年制定「總統撥款權」（PDA），允許美國總統在不經國會批准下提供軍備給特定國家。原本台灣並非對象，但拜登政府在2022年底讓《台灣韌性強化法案》（TERA）生效，將台灣納入無償軍援範圍。遠藤譽引用公開數據，比較拜登及川普2.0政府透過PDA無償對台軍援及其他軍援的情況，指出拜登政府在2023年共進行6次對台軍援或軍售，2024年更高達13次，其中包括3次行使PDA。

川普今年僅宣布2次對台軍售，分別是11月13日以零件和後勤為主，及11月17日簽署提供「國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）」相關裝備，但要到2031年才能交付。遠藤譽強調，川普重返白宮後未曾使用PDA提供台灣任何無償軍援，與拜登政府明顯有差別。

她指出，川普停止無償軍援的原因之一，是9月被《華盛頓郵報》披露，川普否決一筆原定給予台灣的4億美元軍事援助。報導稱，川普因正與中共領導人習近平協商貿易協議與會面的可能，避免做出可能讓中方不悅的決策，因此在內部會議中否決對台軍事支援方案。

遠藤直指，2019年川普1.0政府批准出售台灣66架F-16V，原訂2025年交付28架，但2025已近尾聲仍「一架未交付」，引發台灣社會質疑。遠藤調查當年促成此案的美國國會議員提蒙斯（William R. Timmons），發現提蒙斯致川普的感謝信中，提及「可創造龐大利益與大量工作機會」，進一步調查也指向提蒙斯與航太大廠「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）有選區及政治獻金等關連。

遠藤直言，今年僅剩最後一個月，若美方在此時將F-16V交付台灣，勢必引發北京當局強烈反彈，甚至恐造成美中關係惡化，但這對高市早苗政府反而有利。遠藤示警，近期一連串跡象顯示，台灣已成美中博弈的關鍵籌碼，當前或正是關鍵時刻，日本更應提高警覺。

PTT網友質疑「有個垃圾政府沒拿到貨還要一直送錢」、「我買個玩具一禮拜不出貨就開始不爽了」、「有盤子貨還沒到還急著再送錢，幹嘛無償啊」、「全民來罷免這種爛貨吧」、「只有低端還在幻想美國會出手」、「拜登那叫無償軍援？拿來的都垃圾」、「用錢買的先送來好嗎？」

