無充分證據！黃明志有望獲釋 謝侑芯律師發聲了

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，經拘留8天後，調查報告已完成。馬國總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日表示，目前尚無足夠證據顯示黃明志涉案，預料他將於13日獲得保釋。消息曝光後，再度引發社會關注。

黃明志涉謝侑芯命案無充分證據，或於13日獲釋。（圖／資料照）

謝侑芯家屬委任律師陳俊達受訪指出，若黃明志未被正式起訴，依法可獲釋，但他強調「這並不代表案件已經結束」。他透露，謝家人已離開馬來西亞，後續將由律師團隊持續與警方保持聯繫，追蹤後續進展。

事件發生於10月22日，地點在吉隆坡某飯店。據黃明志供稱，他當時發現謝侑芯倒臥浴缸內昏迷，曾施以心肺復甦術但無效，隨即報警求援。黃明志否認涉及不當行為，聲稱兩人是為討論影片拍攝計畫而見面。不過，其初步驗尿結果顯示4種毒品呈陽性反應，引發外界質疑。事後他於11月5日凌晨主動投案，警方延扣至11月13日。目前官方調查報告已完成，案件最終結果預計於13日公布。黃明志在台經紀人稍早轉發新聞，僅簡短表示：「謝謝大家的關心。」

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

