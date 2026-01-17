無利可圖 中國拒向俄羅斯購買合約規定的最低電力

俄羅斯國際電力公司的發電廠 圖：取自維基百科 By Yanachka - Own work, Public Domai

[Newtalk新聞] 莫斯科和北京之間的電力供應合約有效期至2037年；然而根據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）的報導，自1月1日起，中國已完全停止從俄羅斯購買電力，甚至拒絕購買合約規定的最低電力力量。

報導指出，主要原因是自1月以來，俄羅斯電力出口價格一直高於中國國內電價，使得北京方面繼續購買無利可圖。據稱，俄羅斯對中國電力出口不太可能在2026年恢復。

報導指出，俄羅斯國際電力公司（Inter RAO）將俄羅斯遠東地區的剩餘電力出口到中國，這些電力主要來自俄羅斯水力發電公司（RusHydro）的水力發電廠。該供電合約於2012年與中國國家電網公司簽署，有效期至2037年。

2012年至2020年，出口量平均維持在每年30億度。 2021年，由於中國要求增加出口以彌補東北地區的能源短缺，出口量大幅增加30%，達到39.7億度。 2022年，出口量達到高峰47億度。然而，儘管該協議最初旨在出售剩餘電力，但遠東電網最終出現容量短缺，導致2023年8月以來出口量下降，並在去年達到最低點。

俄羅斯能源部則澄清，確保向快速發展的遠東經濟體快速供電仍是俄羅斯的首要任務。

