無剪接錄音外流！館長指使小偉「送吃的順便X一X再回去」 坦承：很久沒那個了

（社會中心／綜合報導）知名網紅館長陳之漢近日再掀爭議。旗下元老員工李慶元（網稱「大師兄」）與副總「小偉」接連爆料，指控館長曾要求小偉傳送私密照助興，甚至開玩笑說「叫小偉去X老婆」。隨後完整未剪接錄音流出，內容再度引起網友熱議。對此，館長坦承夫妻生活確有困擾，但強調「只是夫妻間的幽默玩笑」，否認有逼迫或越界行為。

圖／知名網紅館長陳之漢近日再掀爭議。（翻攝 李慶元臉書、館長臉書）

根據曝光錄音，小偉情緒激動質問：「你忘了嗎？你和你老婆一起對我說那些話，還叫我去你家X她！」館長則回應：「那是很久以前的事情了。」小偉不滿追問：「我跟了你這麼久，你怎麼能逼我？」館長重申當時僅是言語間的玩笑，並無實際行動。另一名副總也表示，小偉爆料時自己「真的難以置信」。

廣告 廣告

圖／4小時錄音內容。（翻攝 大師愛館長YT頻道）

錄音內容顯示，館長提及夫妻間長期出現親密困擾，甚至因心理壓力一度罹患憂鬱症。館長解釋，當年與妻子開玩笑提到「叫小偉來X老婆」只是為了打趣，並非真有此意，強調「這些話語只是開玩笑，沒有人真的做了什麼」。

圖／4小時錄音內容。（翻攝 大師愛館長YT頻道）

不過，小偉仍堅稱館長曾多次以「吃飯順便X一X」等語調侃，讓他感到屈辱與不安。副總也坦言，事件曝光後內部氣氛低迷，「難以想像他會說出這樣的話」。

事件在網路上持續延燒，網友分成兩派，一方認為館長言語不當、應負公眾責任，另一方則認為若屬玩笑不應過度解讀。至於事件後續是否涉違法，相關單位尚未介入，外界仍關注館長的進一步回應。

更多引新聞報導

日本噁男持刀闖櫻花妹屋！「強暴硬插、軟禁」長達17小時 爽完只喊：完全不記得

東北季風再增強！北台急凍12度 專家示警週四清晨恐創新低

