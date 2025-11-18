無剪接錄音曝光！館長坦承館嫂不行房「凍未條」 再吐公司負債好幾億

「館長」陳之漢近日遭3位元老級工作夥伴毀滅式爆料後，昨天未剪接錄音檔曝光。（鏡報林煒凱攝）

網紅「館長」陳之漢日前遭總監吳明鑒、元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小瑋（林恒瑋）毀滅式爆料，驚曝館長叫小瑋去睡館嫂等性騷指控。昨（18）日未剪接錄音曝光，館長強調沒有叫小瑋去睡老婆，當時是開玩笑，而且是透露跟老婆之前在玩的情趣，不過他坦承很久沒有跟老婆行房「我真的凍未條」，錄音檔後面還透露公司狀況，「現在公司整個壞了了，哪有一億？我現在是負債好幾億。」

館長遭3位元老級工作夥伴毀滅式爆料後，引起網路熱議，昨天未剪接錄音檔曝光，開頭小瑋反問館長「叫我去你家X你老婆，你不記得了？」館長無奈回應，「拜託那多久之前了。」並解釋強調，那是他跟老婆之前玩的情趣，只是開玩笑的對話。

館長接著坦言，當時後老婆都不跟他行房「我真的凍未條」，李慶元則回應「你說的我有了解」，館長再度強調，自己並沒有叫小瑋去睡老婆。小瑋無奈反問「你明明就叫我去你家……」，館長否認自己記得就不是這樣，小瑋又提到「影片都給他了，他自己看的……」，館長直呼「那時候跟老婆在玩，就這樣而已。」

小瑋不爽反問「你怎麼可以叫我做這些？我對你不好嗎？」館長回「怎麼說？」小瑋問館長記得答應過自己什麼嗎？「你有一億要給我2,000（萬）」，館長強調自己跟公司現在都沒有一億，「現在公司整個壞了了，我現在是負債好幾億，你們現在的目的是什麼？」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

