無創治療納癌症治療評估 臺大醫解析「碎化消融技術」臨床應用

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【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】癌症治療持續進步，除了傳統大傷口手術外，現在微創和無創治療也可納入評估方向。臺大醫院余忠仁院長表示，以肝臟腫瘤治療為例，從早期酒精注射，到後來陸續發展出放射線治療、微波消融、冷凍消融等技術，治療選項日益多元，臨床同時也重視治療對周邊正常組織的影響。近年來，碎化消融技術亦在國際間逐漸受到關注，臺大醫院過去一年啟動相關臨床試驗、累積約80例個案，近期該技術也取得衛福部食藥署核准，可應用於部分肝臟腫瘤治療。

「碎化消融技術」採用超音波 結合AI定位規劃治療範圍

臺大醫院癌症微創介入治療中心黃凱文主任說明，碎化消融技術透過高能量聚焦超音波，於腫瘤組織內形成微氣泡雲，再藉由氣泡產生的機械力量，使腫瘤組織發生碎化與液化。過程中結合AI定位系統與融合影像技術，協助規劃治療範圍、將能量集中於病灶，同時降低周邊重要器官和血管受到影響的機會。臺大醫院自2025年起啟動相關臨床試驗，收治對象多為肝癌、膽管癌、胰臟癌、腎臟癌等腹腔腫瘤患者。

跨專科團隊共同執行 過程需全身麻醉1情況可能不適用

黃凱文主任表示，目前臨床上處理的病灶大小多約在4公分以內，若腫瘤體積較大可能需評估分階段治療。針對是否可能出現有殘留病灶等情況，他說明，醫療團隊會於治療後立即透過顯影超音波及融合影像系統，確認實際消融範圍，並與術前影像進行比對，判斷兩者有無符合以及是否需進一步治療。

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由於超音波從體外聚焦至體內病灶，治療過程無需傳統手術切口和穿刺，因此被歸類為無創治療，但若定位不夠精準，仍可能有周邊器官損傷、出血或感染等風險，因此須由具相關經驗的跨專科團隊，包括放射科、麻醉科、外科等醫療人員共同執行。患者必須在治療期間維持固定姿勢，需接受全身麻醉與插管，若心肺功能較差、經評估無法全身麻醉者，則可能不適用此項治療。

治療選項持續擴增 具體由專業團隊個別評估

黃凱文主任指出，目前在大多數情況下，若癌症患者符合手術條件，仍會優先建議接受手術；部分高齡、身體虛弱、凝血功能不佳，或腫瘤位在體內深處、臨近重要組織等傳統上認為治療困難的情境，則可將碎化消融技術納入治療評估選項之一，具體仍需由專業醫療團隊根據患者的個別病況，評估相應的治療方案。臺大醫院也已成立亞太癌症碎化消融訓練中心，提供國內外醫師相關技術培訓，後續也將推動碎化消融技術合併免疫治療等臨床試驗，探索不同方向的應用潛力。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68778

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