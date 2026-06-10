無創治癌已80例！台大引進「1技術」 肝癌治療進入新時代
記者簡浩正／台北報導
癌症治療正快速邁向「無創、精準、個人化」的新時代。台大醫院近期導入全台首見的「碎化刀」技術，可在「無傷口」情況下，以高能量超音波消融病人體內腫瘤，即使病灶位於傳統手術、高溫燒灼技術不易到達的深處位置，也能在不傷及周邊血管、組織情況下完成手術。過去一年已80例臨床試驗後，適應症涵蓋肝癌等肝臟腫瘤。但此項治療需自費。
台大醫院今正式與美國聚焦超音波碎化消融技術領導廠商簽署合作備忘錄（MOU），並同步舉行「亞太癌症碎化消融訓練中心」揭牌儀式，由台大醫院院長余忠仁代表簽署，象徵台灣癌症無創治療正式邁向國際重要里程碑。
余忠仁表示，Histotripsy（碎化消融）是近年全球癌症治療最受矚目的突破性技術之一。該技術利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，透過氣泡快速生成與崩解所產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化，而非透過傳統高溫燒灼、冷凍或放射線方式破壞腫瘤，因此被視為癌症治療從「微創」邁向「無創」的重要里程碑。
他說，自2025年導入碎化消融技術以來，台大醫院已迅速建立完整臨床與研究平台，並成功應用於多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，包括肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等，建立涵蓋病人篩選、影像評估、治療規劃、麻醉協作、術中監測至術後追蹤的完整治療流程。相關成果亦多次於國際醫學會議發表，展現台大醫院於無創腫瘤治療與跨科團隊整合上的領導實力。
台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文表示，癌症治療從傳統大傷口手術，逐步發展到微創手術、化學治療、放射治療及消融治療；而「碎化刀」代表癌症治療從「小傷口」再往「無傷口」邁進。
黃凱文指出，目前美國及台灣核准的適應症以肝臟腫瘤為主，包括肝細胞癌、膽管癌及各類癌症轉移至肝臟的病灶。台大自去年起展開相關臨床試驗，至今累積超過80例經驗。不過他也強調，碎化消融雖具高度潛力，仍需由專業醫療團隊依腫瘤位置、大小、器官功能、疾病分期與整體治療計畫進行評估；相關適應症與臨床應用，亦將依主管機關規範、臨床試驗設計與醫療倫理審查辦理。
台大醫院指出，新成立的「亞太癌症碎化消融訓練中心」未來將以台大醫院為核心，推動三大重點任務。第一，建立標準化訓練流程，提供醫師、影像醫學、麻醉與護理團隊完整技術培訓，協助亞太地區醫療團隊安全且有效導入碎化消融技術；第二，持續推動高難度癌症研究，拓展碎化消融於困難腫瘤之臨床應用；第三，整合國際臨床資料與跨國研究合作，建立亞太無創癌症治療研究平台。
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