無力反擊川普的國家都遭殃

2026年標誌著一個危險的歷史轉折點。據美國政治學者伊恩‧布雷默（Ian Bremmer）於1月7日在 Gzero Media 的文章顯示，當前全球最大的不穩定來源已不再是俄羅斯、伊朗或各地的戰火，而是美國本身，這個曾經建立並領導戰後秩序的超級大國，在川普的回歸下，正積極拆解這個體系。川普帶來了一種基於「叢林法則」的全新外交邏輯：不再區分盟友與對手，只看你是否有能力反擊。這種轉變不僅震動了西半球，更讓歐洲與亞洲的局勢陷入前所未有的動盪。

川普政府對西半球的政策被稱為「唐羅主義」（Donroe Doctrine），這是對傳統門羅主義的激進改寫。它不再僅是防禦外部勢力，而是透過軍事壓力、經濟脅迫及選擇性結盟，積極確立美國的絕對霸權。

從2025年起，從打擊運毒船隻到威脅哥倫比亞與墨西哥，從制裁巴西法官到施壓巴拿馬運河，川普展現優勢取勝的決心。他甚至為了換取遣返合作升級與薩爾瓦多的關係，並批准200億美元紓困案以提振阿根廷總統米雷伊的聲勢。對美洲國家而言，選擇變得殘酷而簡單：若無法傷害美國且擁有川普想要的東西，你就成為目標；唯有具備反擊能力，才存在交易的空間。

委內瑞拉成為「唐羅主義」的櫥窗。經過極限施壓與海上封鎖，美軍在委國首都卡拉卡斯成功抓捕強人馬杜洛，取得了零傷亡的軍事勝利。然而，川普的處置展現極度的務實與冷酷。他並不介意委內瑞拉繼續由專制政權統治，條件是新掌權者必須聽命於他並移交3000萬至5000萬桶石油，收益由他「親自控制」。

川普的目標並非推廣民主，而是確保美國利益與個人政治勝利。委內瑞拉案例向其他國家發出了明確信號：「否則」（or else）的威脅真實存在。這種成功將鼓勵川普在古巴、尼加拉瓜甚至墨西哥複製此模式，讓鄰國的安全感蕩然無存。

在光譜另一端，中國大陸擁有足夠實力讓美國感到疼痛。當川普試圖升級關稅戰時，北京迅速限制稀土與關鍵礦產出口，精準擊中美國軟肋，迫使川普尋求緩和。這印證了川普的邏輯：只有實力能換來談判空間。習近平顯然樂見對手自我削弱，準備打一場長線博弈，利用美國放棄道德高地的機會擴展在大陸與全球南方的影響力。

反觀歐洲盟友，因缺乏反制籌碼而成為川普施壓的新目標。從對格陵蘭島的威脅到支持歐洲極右翼勢力，川普將盟友視為束縛而非資產。英、法、德三國政府疲軟且深受民粹困擾，面對不再提供保護傘的美國，陷入了生存危機。除非歐洲能找到讓川普在意的痛點，否則將面臨與拉美國家同樣的擠壓。（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）