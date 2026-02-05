無力照顧罕病老妻推下陽台摔死 老翁自首判刑2年6月 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

發生在113年12月間的新北市新莊區林姓老翁不堪長期照顧罹患罕見疾病「水腦症」的妻子，將妻子從14樓丟下死亡後自首，新北地院今（5）日宣判，合議庭衡量本案係長照悲劇，判處林姓老翁徒刑2年6月。可上訴。

檢警調查，建築師退休的林男與妻子結婚近40年，育有2兒1女，林男與妻子退休閒賦在家，經濟條件不錯，住在新北市新莊區某高級社區大樓，不過，妻子卻被診斷出腦積水的「水腦症」，妻子因腦脊液異常增加或積聚，導致顱內壓異常增加，產生頭痛、複視、平衡感喪失、尿失禁、性格改變及智能障礙，完全不能自理生活。

林男申請了「居家照顧服務員」，但居服員來的時間只有白天短短不到6小時，且兒女都已成家有工作，多半還是由林翁照顧無法行動的病妻。113年12月9日7時56分許，林男在住處以輪椅將妻子推往客廳窗邊，讓妻子手扶窗臺站立後，並徒手向上搬起妻子臀部，將妻子從窗戶推下摔落地面，致妻子身體受有多處開放性傷口而死亡。林男隨即向新北市警新莊分局中平派出所自首。

合議庭審理認為，林男於12月9日7時56分許將被害人自住處窗臺推落後，隨於同日8時1分許親至附近新莊分局中平派出所供述本案殺人犯行，相隔僅約5分鐘，並遭警方以殺人罪嫌逮捕。其於未為有追訴權限機關公務員發覺前，即主動前往警局向處理警員自首而接受裁判，依刑法第62條規定，減輕其刑。

此外，林男長年獨力悉心照護妻子，但是妻子病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動之能力，林男在長期負面情緒累積之情況下，始將妻子推下窗臺致其身亡。

合議庭考量被告林男於偵、審期間始終坦承犯行，另徵詢被害人家屬意見，被害人家屬表示失去至親已經很難過，沒有要對被告提出求償等情，合議庭綜合這些情況，認被告所為，與一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別。

合議庭認為，被告所犯殺人罪，法定最低本刑為10年以上有期徒刑，依自首規定減得之法定最低度刑，為5年以上有期徒刑，是依本案犯罪之動機、手段、行為背景及造成社會整體侵害程度等情，可認被告所犯確有情輕法重之虞，並足以引起社會上一般人之同情，堪予憫恕，爰依刑法第59條規定酌減其刑，並依法遞減其刑。

合議庭充分評價被告罪責，及考量刑罰感應力、降低社會風險與多元刑罰目的，並聽取被告、辯護人、被害人家屬及檢察官就量刑表示之意見後，衡量本案係長照悲劇，被告判處最低刑度，已足以評價其罪行，並能兼顧被告之更生改善、復歸與社會安全之維護，而與罪責相當，判處被告有期徒刑2年6月。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

