「無加糖優酪乳」每份卻含15克糖 他酸詐騙鬼島！網揭真相打臉

生活中心／李紹宏報導

不少人為了享受無負擔飲食，選擇無加糖優酪乳或優格等產品，但此「無加糖」並非真的完全沒有糖成分，看背後成分表前須注意。就有一名網友搞不清狀況，認為無加糖優酪乳的成分表竟顯示有糖含量，質疑相關單位有疏失，更酸台灣是鬼島，沒想到被一票網友打臉「乳製品本來就含有乳糖」，還有營養師反擊，「喝飲料前請先學習營養標示」！

網友看到「無加糖優酪乳」的成分表中，每份竟含15克糖，怒批台灣是「詐騙鬼島」，不料被專業網友打臉。（示意圖／iStock）

無加糖優酪乳「含糖」不是詐騙！

這名網友在社群媒體Threads上貼出3張照片，照片中有一大罐知名品牌的無加糖優酪乳，他認為，明明產品寫無加糖，每一份含糖量卻有15克，藉機酸「這是一個連優酪乳都在搞詐騙的鬼島」。

不料，貼文一出，不到5小時就引來千名網友留言嗆爆，指出乳飲品本來就含有乳糖，是糖類的一種，「沒讀書還怪國家，可憐」 、「是因為你看不懂『不外添加蔗糖』的意思嗎？哈哈哈丟臉到不行」、「台灣是不是詐騙島我不知道，但你這智商放哪都容易被騙」、「彷彿乳糖不耐這詞不存在世界上一樣」、「營養師路過，請學習營養標示，不然營養標示也能騙到你也是滿慘的，想學我可以教你」。

無加糖vs.無糖？法規一次看

雖然很多家長看到乳品標示上的糖分會心驚膽跳，但其實那是天然存在的「乳糖」，對健康成人或發育中孩子來說，其實乳糖是極佳的能量來源，基本上不會造成血糖或體重沉重負擔。

根據政府法規，其實過去食品標示存在灰色地帶，但現行法規已嚴格修正。目前，「無糖」的定義極為嚴苛：食品每100公克（固體）或每100毫升（液體）所含的「單醣」與「雙醣」總和不得超過 0.5 公克，方可宣稱。此外，現行法規並未禁止含有天然糖分的產品宣稱「無加糖」。

乳糖是乳製品天然存在的成分。（示意圖／PIXABAY）

因此，只要確認產品沒有額外添加精緻糖，這份「天然的甜」可以安心享受；不過專家也提醒，任何食物皆須適量食用。

