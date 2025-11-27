無加糖飲料明年元旦起免徵貨物稅 買節能電器、汽機車也可省錢

財政部次長李慶華。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 財政部今(27)日在行政院會報告貨物稅惠民措施，行政院長卓榮泰提示，今年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2千元實施期限至118年底；自115年1月1日起，無添加糖飲料，以及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等4項家電不課稅，自114年9月7日至119年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元措施，合計可分別減徵10萬元及6千元。相關減稅措施有助減輕民眾負擔、促進節能減碳，具多重效益，請財政部加強宣導，持續朝「稅制優化、簡政便民」方向精進，讓民眾感受到政府照顧國人的用心。

廣告 廣告

財政部指出，延長購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出。

財政部另增訂無添加糖飲料品免徵貨物稅，及刪除電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課稅項目，自115年1月1日施行，維護國人健康及節省民眾生活支出。同時，增訂自114年9月7日起購買2,000cc以下新小客車、150cc以下新機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底，及延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底，以活絡車輛相關產業並兼顧節能減碳。

財政部表示，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓榮泰：沒有國哪有家？行政院會通過1.25兆國防「特別條例」

減稅紅包來了！財政部公布明年所得稅免稅門檻