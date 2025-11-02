無動力風帆船台東新蘭外海翻覆 海巡馳援3人獲救

（中央社記者李先鳳台東2日電）「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」活動自製無動力風帆船，今天在台東新蘭外海0.2浬處翻覆，船上3人攀附船邊待援，海巡署第一三岸巡隊及附近漁船馳援，所幸3人獲救無傷。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，今天中午11時40分，第十巡防區指揮部接獲「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」活動承辦人撥打118報案，指自製無動力風帆船（1船3人）在東河鄉新蘭外海0.2浬處翻覆，3人落海並攀附船邊待救援。

隨即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站人員2車4人攜帶救援裝備前往救援，另由伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」，自伽藍漁港出港，搭載海巡人員趕赴現場。

另外，第十五海巡隊出動CP-1060艇及CP-10086艇共2艇12人也趕赴現場，於12時45分CP-1060艇成功將3名待援民眾拉起後帶回伽藍漁港。

經確認3名民眾均無外傷，生命徵象均正常，並表示無須送醫後自行離開。

東部分署第一三岸巡隊呼籲民眾，多利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。

若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；民眾如發現有溺水者，可立即撥打118服務專線。安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵親海、近海民眾多利用，以保障自身生命財產安全。（編輯：陳清芳）1141102