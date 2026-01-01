無印良品不只生活用品好用！「這款」零嘴台灣人1年吃掉35萬包

首次上稿 01-01 22:20更新時間 01-02 05:48

〔記者邱巧貞／台北報導〕提到日本MUJI 無印良品，多數人第一時間想到的，往往是極簡設計的生活雜貨、服飾或收納用品，但從實際銷售數字來看，無印良品在「食品」領域同樣展現驚人吸引力，甚至成為許多消費者逛門市時的必買清單。

MUJI近日公布2025年全年度銷售排行榜，將旗下多達6000多項商品，依服飾配件、生活雜貨、美容保養與芬香用品、文具用品及食品五大類別進行統計，各自列出全年銷售金額TOP 5。其中，食品類靠著成分單純、風味樸實的特色，成為許多台灣民眾的最愛零嘴。

奪下食品類銷售冠軍的，是一包59元的「懷舊棉花糖」。這款以棕色粗糖製作、不添加香料的零嘴，主打自然焦糖香氣與童年記憶般的口感，不僅多年來榮登日本人氣零食，2025年在台全年銷量更一舉突破35萬包。

排名第二、第三名，則由「黑可可花生」與「可可花生」包辦。兩款商品皆選用焙炒台灣去皮花生，分別裹上苦甜黑可可與香濃牛奶可可，兼具香脆口感與濃郁風味。其中，黑可可花生全年銷量超過10萬包，可可花生也賣出近7萬包。

第四名「即食迷你拉麵雞汁風味」，則以高度便利性取勝。不論是熱水沖泡，或直接當作零嘴食用，都能快速滿足口腹之慾，全年累計銷量突破17萬包。

第五名為「無添加愛文芒果乾」，這款商品嚴選愛文芒果，採低溫乾燥工法製成，不添加糖、色素或其他添加物，完整保留果肉的自然嚼勁與香氣，2025年仍賣出近3萬包。

