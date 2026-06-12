無印良品全面打9折 無印良品週間起跑會員享優惠

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「無印良品週間」起跑，會員享9折優惠。（圖／MUJI）

不定時出現的「無印良品週間」即日起至6月22日登場，出示「MUJI passport」手機APP消費，即享9折優惠。尤其是應對休憩放鬆、胃口不振與消暑解渴的熱門夯品，正是囤貨或購入新品的好時機。

無添加 金鑽鳳梨果乾，179元。台農17號金鑽鳳梨經低溫乾燥將美味濃縮，無添加糖、色素及其他添加物，品嚐細緻果肉纖維與酸甜滋味。 （圖／MUJI）

高溫氣候下容易影響食慾，MUJI無印良品推薦6款「果乾系列」，包含「無添加 金鑽鳳梨果乾」、「無添加 愛文芒果乾」、「無添加 紅龍果乾」、「楊桃果乾」、「柚子果乾」與「紅心芭樂果乾」，皆以低溫乾燥方式濃縮水果風味。

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MUJI無印良品除了引進多款日本「PET瓶裝茶飲系列」，也持續推出台灣茶系列，像是新上市的「PET四季春烏龍茶」，精選台灣南投四季春烏龍茶，品味清新的百花香氣。另一款「PET蜜香烏龍茶」則帶有蜂蜜與花果香，喉韻回甘。日本進口PET茶飲則包含「PET無咖啡因黑豆茶」、「PET無咖啡因玉米茶」、「PET蘋果風味烏龍茶」、「PET無咖啡因博士黑豆茶」與「PET茉莉花茶」等品項，約500ml的容量設計方便隨身攜帶。

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