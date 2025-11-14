無印良品出包！物流被駭「姓名住址全在駭客手中」 數十萬用戶資料陷外洩疑雲

提供無印良品物流服務的ASKUL子公司10月遭勒索病毒攻擊，波及用戶資料安全。（圖／達志／美聯社）

日本知名生活品牌無印良品（MUJI）的母公司良品計畫於11月14日證實，其官方網路商店「無印良品網路商店」可能發生顧客個人資料外洩情形，起因於合作廠商ASKUL旗下物流子公司「ASKUL LOGIST」於10月遭遇勒索病毒攻擊，造成資訊安全風險外溢。

無印良品部分門市服務也受資安事件波及，調貨與配送作業暫停中。（圖／翻攝自X，@itmedia_news）

根據《ITmedia》報導，良品計畫指出，可能遭外洩的資訊包括顧客的姓名、住址、電話號碼與訂購商品內容，惟並不包含信用卡資料。事件仍在調查階段，尚無法確認具體影響範圍與時間。

不過良品計畫也表示，截至目前尚未發現個資被惡意使用的實例，但不排除未來出現詐騙電話、冒名電郵、釣魚簡訊或推銷郵件等風險，呼籲顧客提高警覺、留意可疑聯絡。另外，若後續確認資料確有外洩，無印良品將依法通知受影響使用者，並依據日本相關個資保護法規採取必要應對措施。

本次資安事件也連帶影響到無印良品線上與線下服務運作，自10月19日起，其網路商店已全面暫停訂購與出貨功能，包含官網與行動App皆無法使用，恢復時間未定。

至於門市方面，調貨、庫存查詢、小型商品配送等作業亦同步暫停。此外，原訂於10月24日至11月3日舉行的「無印良品週」促銷活動，亦因本事件取消網路參與，僅限實體門市進行。良品計畫強調將持續調查本事件的實際影響，並強化資安防護機制，保障顧客資訊安全。

值得注意的是，ASKUL集團亦為其他零售品牌如Loft與SOGO・西武提供物流服務，惟這些品牌目前皆未發現個資外洩跡象。

良品計畫11月14日發布聲明，提醒用戶注意個資可能遭濫用風險。（圖／翻攝自ITmedia）





