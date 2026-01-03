無印良品外套爆紅！電梯內5人撞衫 網笑：像保潔墊

（記者周德瑄／綜合報導）寒流發威，一名網友搭電梯時驚見包含自己在內，竟有5人同時穿著無印良品同款外套，不僅引發熱烈討論，更被封為新一代國民制服。這款外套雖然撞衫機率高，但評價卻相當兩極，有人大讚平價實穿，卻也有網友譏笑外觀激似保潔墊，笑稱根本是把棉被穿出門。

該名網友在社群平台Threads發文分享這段奇遇，指出在搭乘電梯的短短過程中，發現狹小的空間內竟有5個人都穿著同款式的外套，雖然分別是黑色、米色與墨綠色，但驚人的巧合仍讓他忍不住直呼這樣的機率到底有多高。畫面曝光後吸引超過7千人按讚，許多網友紛紛留言表示捷運上、路上到處都看得到，甚至一天內就能遇到好幾件，笑稱這根本是繼衝鋒衣之後的最新國民制服。

示意圖／網友分享搭電梯時遇到的驚人巧合，包含自己在內竟有5人都穿著無印良品的同款絎縫外套。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這款引發熱議的外套採用近年流行的絎縫設計，主打輕盈與撥水加工，受到不少消費者喜愛。支持者認為該款外套剪裁好看且價格實惠，是冬季必備單品。然而，特殊的縫線設計也引來另一派網友吐槽，認為看起來非常像家中的保潔墊或是阿嬤的棉被，甚至有人質疑穿出門像是一種新時尚挑戰。此外，也有實穿過的網友提醒，該外套雖然防風，但面對強烈寒流時保暖度稍嫌不足，僅適合作為層次搭配的裝飾品。

除了討論撞衫趣事，話題也延伸到高CP值的禦寒選擇。部分網友感嘆知名戶外品牌The North Face價格太高買不下手，紛紛推薦迪卡儂、Lativ、NET以及好市多販售的平價羽絨衣，認為預算若在3000元以內，這些品牌同樣能達到良好的防風保暖效果，成為小資族對抗寒冬的替代方案。

