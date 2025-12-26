無印良品昔「慘賠7.8億」瀕臨破產 靠4招重回巔峰

「無印良品」是不少民眾喜愛的日本品牌，然而在最開始時，無印良品僅是超市自有品牌，甚至有過瀕臨破產，慘賠39億日圓的時候。（圖／翻攝自無印良品臉書）





「無印良品」是不少民眾喜愛的日本品牌，然而在最開始時，無印良品僅是超市自有品牌，甚至有過瀕臨破產，慘賠39億日圓（約新台幣7.8億）的時候，後來「無印良品」透過經營策略重回巔峰，讓慘賠39億的窘境到狂賺130億。

無印良品由株式會社良品計畫經營，品牌名稱意指「沒有名字的優良商品」。其產品涵蓋服飾、文具、食品、家具與生活雜貨，近年更延伸至住宅、餐飲、旅館與地方創生等領域。品牌誕生於日本泡沫經濟前夕。

當時社會氛圍極度追求名牌與奢華，西武集團總裁堤清二卻提出「反品牌」概念，找來田中一光等設計師共同打造無印良品。品牌以「有理由的便宜」為訴求，捨棄過度包裝與裝飾，將成本回歸產品本質。創立初期僅有40項商品，其中多為食品，並透過集團超市體系分攤風險，穩健起步。

無印良品另一關鍵策略，是被稱為「7成哲學」的商品開發模式。只要產品完成度達七成，便直接上市接受市場考驗，再依消費者回饋快速調整。這種「先求有、再求好」的邏輯，讓無印良品在80年代就具備近似快時尚的敏捷反應力，有效避免庫存壓力，也形塑出「幾乎不踩雷」的品牌印象。

然而成功模式在2000年前後開始失靈，原本支持無印良品的中產文青族群隨著收入提升，轉向更高價、同樣低調的品牌，而無印良品卻未能即時吸引年輕世代補位，導致客群出現斷層，業績急速下滑。

轉機出現在松井忠三接任社長後，他提出四大改革方向，為無印良品注入新生命。首先是重塑產品線，從收納、服飾延伸至美妝與生活細節用品，成功擴大女性客群。其次是加速海外布局，進軍台灣、中國與歐洲主要城市，將品牌推向全球舞台。

隨後松井忠三提出「生活型態提案」概念，強調無印良品販售的不是單一商品，而是一種簡約、自然且對人友善的生活方式。品牌角色從零售商，轉為生活態度的引導者。最後則是打造沉浸式體驗。無印良品將觸角延伸至旅館、露營場、住宅設計與地方創生，甚至直接替顧客蓋房子，讓品牌美學從「食、衣」一路滲透到「住」。

透過全方位的生活場景，無印良品成功將自身變成一種可被體驗的日常。從2000年前後陷入嚴重經營危機，一度瀕臨破產，卻又在短短數年內翻身，從慘賠39億日圓到年賺130億日圓，堪稱日本零售史上的經典逆轉案例。

