無印良品超夯「睡眠噴霧」宣布召回！ 日本官方：遭細菌汙染

無印良品「室內香薰噴霧」部分產品宣布自主召回。（圖／良品計畫官網）

日本品牌無印良品（MUJI）母公司良品計畫（Ryohin Keikaku）宣布，於2024年9月後販售的「室內香氛噴霧」產品，將主動召回約60萬件產品，指噴霧系列因製造衛生管理不當檢測出細菌汙染。這款噴霧因號稱能「有效助眠」而熱賣，在日本、台灣各大社群平台被封為「睡眠神器」，雖然台灣並未引進該產品，不過有許多國人會特別購買使用。

根據日媒報導，良品計畫指出，此次召回是因為11款噴霧檢測到生產過程出現缺失，導致細菌滋生，「檢出的細菌均存在於日常生活環境中，正常使用室內香氛噴霧引發健康問題的可能性極低，但出於顧客安全的考慮，決定主動召回商品。」

召回的室內香氛噴霧批號包含：木質香氛噴霧、綠意香氛噴霧、桂花香氛噴霧、柑橘香氛噴霧、葡萄柚香氛噴霧、葡萄柚香氛噴霧、含羞草香氛噴霧、櫻花香氛噴霧、柚子香氛噴霧、檀香香氛噴霧、黑文字香噴霧。

良品計畫表示，目前尚未收到任何健康問題報告，不過仍請已購買受影響產品的顧客立即停止使用，並透過官網網站、免費電話或前往就近門市申請退貨，無論採用何種辦理退貨方式，公司都將退還購買款項。

此外，良品計畫表示，未召回的室內香氛噴霧及其他香氛產品可以繼續使用，因為該些商品已再次進行安全檢查，對於此次事件給顧客帶來的擔憂和不便深表歉意，公司將採取措施，防止此類事件再次發生。

