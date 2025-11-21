無印良品首度進駐雲林 選用在地黃豆釀出好醬油

即時中心／高睿鴻報導太可惡了！高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。日前本案爆發後，清潔單位就已趕緊介入，著手清理環境；但讓人沒想到的是，昨（19）晚，該處竟又被發現大量的非法棄置物。高雄環保局於今（20）早證實，又是來自台南的垃圾，故推斷犯罪者為同一集團。據悉，昨晚環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近。環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾；故目前判斷，應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。目前，高市府已報請橋頭地檢署指揮偵辦；另，環保局也立刻立即調派人力機具，漏夜清理該堆垃圾。對於月世界垃圾山事件，高雄市長陳其邁近日也表達震怒，透露本案已交由檢警全力偵辦中，一定嚴懲嚴辦。民進黨高雄立委賴瑞隆也相當火大，並於11月17日表示，他之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。高雄月世界又發現新垃圾山，環保隊漏夜挖掘。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致 更多民視新聞報導擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線

