無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶

日本無印良品近日宣布，因生產衛生不佳檢出細菌，將召回11款、共約60萬瓶室內香氛噴霧。（圖／翻攝自Google maps）





來自日本的生活品牌無印良品（MUJI）近日爆出產品生產管理問題。其母公司「良品計畫」於10月30日正式宣布，旗下熱銷的「室內香氛噴霧」系列產品，因在製造過程中衛生管理不善，導致產品中被檢測出有細菌滋生，故緊急啟動自主召回行動，預計召回的數量高達約60萬瓶。此系列噴霧包含多種人氣香味，其中「舒眠」（Sleeping Blend）等品項在台灣也曾掀起搶購熱潮，因此這項大規模的召回消息，立刻引發亞洲各地消費者的關注。

根據日媒《Kyodo》報導，良品計畫此次宣布召回的產品，涵蓋了該香氛噴霧系列中的11種味道，範圍包含木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟。召回的對象主要為2024年9月之後上市的批次，總計數量約為60萬個。

綜合日媒報導，良品計畫表示，此次衛生問題是在與製造商的溝通及檢測中被發現，確認是生產環節的衛生管理不當所致。良品計畫對此向消費者解釋，他們強調「此次檢測到的菌是存在於生活環境中的細菌，即使使用，對消費者健康造成損害的可能性極為低微」。截至目前為止，良品計畫也尚未收到任何顧客在使用該產品後出現健康問題或不適的案例回報。

雖然健康風險低，但為維護品牌形象與消費者權益，良品計畫仍決定進行大規模的自主回收。消費者若購買了這11款在召回範圍內的室內香氛噴霧，可以透過無印良品的實體門市、專用網站或電話客服辦理召回手續並獲得全額退款。

無印良品的這款室內香氛噴霧系列在亞洲市場擁有極高人氣，特別是名為「舒眠」（Sleeping Blend）的味道，曾在台灣的Threads等社群平台上掀起討論與搶購熱潮。由於該味道尚未正式引進台灣市場，不少台灣民眾甚至利用前往日本旅遊的機會，特地跑遍多家門市尋找代購或自用。但因其熱銷，經常處於缺貨狀態。雖然台灣尚未引進，但許多人會透過其他管道取得該系列產品，因此相關消費者仍需留意召回資訊，確認自己手中的產品是否屬於11款受影響的品項。