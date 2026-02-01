無印良品2025爆賣清單揭曉！

圖：無印良品官網

無印良品厲害的地方，從來不是推出多華麗的新東西，而是把「每天都會用到的小事」做到剛剛好。2025年最新熱銷排行榜出爐，從客廳、書房到廚房、浴室，這些看似平凡的品項，卻默默創下驚人銷量。其中最誇張的，莫過於在日本一度買不到的「掃除用去污紙巾」，在台灣直接賣破690萬元，堪稱年度居家黑馬。





這次入榜Top5，排行第一的，依然是那張「坐下去就不想起來」的懶骨頭沙發。它沒有框架、沒有固定姿勢，卻能順著身體自然變形，不管是追劇、滑手機還是午後小睡，都能找到最舒服的位置。可坐、可躺、可靠，空間運用彈性極高，全年賣出超過3,000組，穩穩拿下冠軍寶座。

第二名則是攜帶式透明水壺550ml。外觀看起來簡單，實際用起來卻很有感：輕量、不易殘味，刻度清楚，還貼心附上濾網與提把。它沒有過度強調環保口號，卻讓「重複使用」這件事變得自然又順手，全年銷量突破3萬個，也難怪成為通勤族、上班族包包裡的固定班底。





第三名是充電式輕巧型隨身風扇。體積小到能單手握住，卻有四段風速可調，不管是等車、排隊還是戶外活動，都能立刻降溫。USB充電、不吃電池，可手持也能立放，在高溫幾乎成常態的現在，賣破3萬台一點也不意外。





第四名的PP衣裝盒，則是收納控心中的基本款。半透明設計讓內容物一眼可見，又不顯雜亂，加上尺寸規格統一，堆疊、排列都很直覺。它不是把東西藏起來，而是讓空間重新變得清楚、有秩序，全年近萬個的銷量，證明「好收納」真的會讓人一再回購。





最後登場、也是話題最高的第五名，就是掃除用去污紙巾。不靠香味取勝，也沒有添加研磨劑，卻能輕鬆對付瓦斯爐焦垢、水槽水痕與浴室污漬。用完直接丟，不用再洗抹布，省時又省力，社群口碑一路燒到缺貨，全年賣出超過10萬包，也難怪能創下690萬元業績，成為今年最被討論的清潔神物。





從這份榜單不難看出，真正熱賣的從來不是複雜設計，而是那些能讓生活「少一點麻煩、多一點順手」的存在。無印良品，還是很懂大家每天在煩什麼。