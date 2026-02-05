無口角衝突！男吃蒸餃莫名遭利器刺傷鎖骨 50歲嫌當母親面行兇

台中一間蒸餃店昨（4）天晚間驚傳傷人事件！一名男子用餐到一半，突遭陌生客人持剪刀刺傷鎖骨，嫌犯也隨即逃離現場，經過警方連夜追查，終於在今天凌晨順利將人逮捕歸案，據了解雙方並無口角爭執，被害人莫名被攻擊，警方仍要調查動機。

台中市北區漢口路一間蒸餃店內，昨晚8點左右驚傳砍人案件，案發當時，店內僅有兩桌客人，一桌是被害男子與友人，另一桌則是林姓嫌犯與母親，雙方用餐過程並未發生任何口角衝突，但林嫌在用完餐準備離席時，卻突然持利器朝被害男子右側鎖骨上方刺了一刀後逃逸，突如其來的攻擊嚇壞現場民眾。

蒸餃店男當母親面刺傷人 警追查住處今晨逮嫌

所幸被害人意識清楚，沒有生命危險，送醫治療。而林嫌行兇後隨即逃離現場，警方立即成立專案小組展開追查，鎖定50歲男子涉有重嫌。

第二分局立人派出所所長江振堅提到，案發前雙方並無明顯口角衝突，係犯嫌離席時，突持利器刺傷後逃逸，專案小組凌晨在林嫌住處將他逮捕到案，全案依傷害罪及恐嚇公眾罪移送法辦，至於犯案動機為何，仍有待警方進一步釐清。

台中／王華琳 責任編輯／張碧珊

