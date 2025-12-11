無可取代！胰臟藥「卡利消」全台缺貨剩1個月庫存 醫憂：現在不能發病

胰臟藥「卡利消」全台缺貨，庫存僅剩1個月，胸腔科醫師蘇一峰憂「現在不能發病」。圖／翻攝自蘇一峰臉書

全台胰臟酵素製劑「卡利消（Creon）」和「優妙化（Protase）」傳出缺貨，食藥署已證實亞培與永信兩家藥商均通報庫存緊繃，僅剩約1個月用量。其中一家業者已提出專案進口申請，食藥署表示，正加速審查，核准後即可迅速進口補足供應。對此，胸腔呼吸內科醫師蘇一峰擔心「最近大家的胰臟不能生病發炎了。」

使用人數逾1.6萬 「卡利消」屬必要藥品

健保署統計指出，去年全台約有16000千名患者使用「卡利消」錠劑，健保申報量高達900萬粒，支出約8000萬元。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，該藥為腸溶微粒口服劑型，主要治療囊狀纖維化、慢性胰臟炎，以及胰臟手術後造成的胰液分泌不足，並被列為藥事法第27條之2的必要藥品。

朱光恩：若能調整飲食與生活習慣 不一定要依賴「卡利消」

新光醫院胃腸肝膽科醫師朱光恩指出，臨床上常以「卡利消」協助補充患者消化酵素，改善因胰臟功能不足導致的消化問題。他說明，該藥的原料來自豬胰臟萃取，受國外原料短缺影響，台灣又缺乏相關技術，才使得原廠與學名藥雙雙陷入缺貨。

朱光恩表示，「卡利消」主要用於慢性胰臟炎或胰臟手術後的患者，但並非所有人都必須仰賴藥物。他提醒，部分病患若能調整飲食與生活習慣，也能明顯改善消化狀況，例如：細嚼慢嚥、適度補充益生菌、將食物煮得更熟等，都能達到良好效果，不一定要完全依賴「卡利消」。

國外原料短缺 食藥署：臨床上難以替代

黃玫甄表示，全球都面臨相同的原料缺乏問題，是此次缺貨的主因，雖然市面有成分類似的產品，但主成分含量不同，經臨床評估後確認「卡利消」不可被其他藥品完全取代，因此建議醫療院所優先保留現有庫存給已在使用且無法更換治療的患者。

專案輸入啟動 最快通過即能補貨

為紓解供應危機，食藥署已於114年12月25日透過西藥醫材供應資訊平台，公開徵求「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≧20,000 USP units）」的專案輸入或製造。目前已有業者提出專案進口申請，相關資料正在加速審查中，一旦核准即可立刻輸入，以保障病患用藥權益。

呼籲合理分配 盼盡速度過缺藥期

食藥署提醒，醫療院所在缺藥期間需審慎評估病患需求，妥善分配有限藥品，同時食藥署也將加快審查步調，希望儘早化解缺藥問題。

蘇一峰憂：最近大家的胰臟不能發病

對於各大醫院傳出胰臟酵素製劑「卡利消」大缺貨一事，胸腔呼吸內科醫師蘇一峰表示，胰臟功能不全的患者面臨無藥可用的窘境，對於因手術或疾病導致消化困難的患者而言，若無此藥輔助分解蛋白質與脂肪，恐引發營養不良甚至嚴重併發症，他並直呼「最近大家的胰臟不能生病發炎了。」



